Cătălin Drulă, mesaj cu patru ore până la închiderea urnelor: ”Valul de seară. E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice”

Duminică după-amiaza și spre seara, rând pe rând, principalii candidați pentru funcția de primar general al Capitalei au ieșit în online cu diferite mesaje. Ciprian Ciucu și Daniel Băluță au dus un război de la distanță. În schimb, Cătălin Drulă s-a adresat doar alegătorilor.

Mesajul lui Cătălin Drulă pentru alegătorii din București: ”E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice”

Majoritatea cercetărilor sociologice premergătoarea alegerilor locale parțiale din Capitală l-au dat pe candidatul USR, Cătălin Drulă, ieșit puțin din topul favoriților. A fost fie pe 3, fie chiar pe 4.

Duminică, 7 decembrie, . Optimismul fostului ministru al transporturilor nu a dispărut însă. Într-un mesaj postat pe Facebook, Cătălin Drulă are încredere în ”valul de seară”.

”Valul de seară. Știu că veniți de pe drumuri, după un weekend, și mulți v-ați planificat votul în a doua parte a zilei. Vă mulțumesc pentru mobilizare, fiecare vot contează, cu atât mai mult la această prezență. Noi suntem la sediul de campanie, de unde ne asigurăm că toate voturile vor fi corect numărate. E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice. Mergeți și votați cu încredere, cu toată inima”, spune candidatul USR, în .

Ce a spus Cătălin Drulă după ce a votat la alegerile din Capitală

Duminică dimineața, imediat după ce a ieșit din secția de votare, candidatul USR la Primăria Capitalei a afirmat că a votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei şi să fie făcute proiectele mari de care oraşul are nevoie.

şi cei doi copii. Apoi, i-a îndemnat pe bucureșteni să meargă la vot, să aleagă ”cu inima”. ”Încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcției, să facem proiectele mari de care acest oraș are nevoie, să ținem departe de Primăria Capitalei orice influențe nefaste. Aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor”, a spus Drulă.