Cătălin Hîldan, comemorat de Dinamo după 25 de ani: „Este simbolul unităţii noastre!”

Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo îi va aduce un omagiu lui Cătălin Hîldan, în ziua în care se fac 25 de ani de la moartea sa
Mihai Dragomir
05.10.2025 | 14:52
Cătălin Hîldan, comemorat de Dinamo după 25 de ani: „Este simbolul unităţii noastre!"
Cătălin Hîldan, comemorat de Dinamo la 25 de ani de la moarte Foto: colaj Fanatik

Președintele lui Dinamo a dezvăluit că ziua de 5 octombrie 2025 nu va fi uitată de „câini”. Gruparea din Ștefan cel Mare îl va comemora pe Cătălin Hîldan, „Unicul căpitan”.

Dinamo își va arăta respectul pentru Cătălin Hîldan

5 octombrie este o zi neagră în istoria clubului Dinamo. Este ziua în care „câinii” l-au pierdut pe „Unicul căpitan”, în meciul amical pe care gruparea din Ștefan cel Mare l-a jucat pe stadionul din Oltenița.

Dăruirea cu care se lupta pentru fiecare metru pătrat de teren și tragicul eveniment din toamna anului 2000 l-au făcut pe Cătălin Hîldan să fie un adevărat simbol. Nu numai pentru Dinamo, ci pentru întreg fotbalul românesc.

La 25 de ani de când „câinii” și-au pierdut liderul, oficialii clubului alb-roșu îi vor aduce un omagiu fostului mijlocaș. De altfel, Andrei Nicolescu a precizat că spiritul lui Hîldan încă dăinuie și este arma pe care trebuie să o aibă orice junior care dorește să îmbrace legendarul tricou al lui Dinamo.

„Da, clubul a organizat. Eu mă duc în calitate de reprezentant al clubului. Cred că sunt mai puțin în măsură să vorbesc eu despre spiritul Cătălin Hîldan. Mă duc pentru că sunt reprezentantul clubului și e normal să fie așa. Dar sunt mulți alții care pot să vorbească despre asta și chiar au trăit această aură.

E un gest normal pe care trebuie să-l facem. E un simbol care unește și care dă măsura unităților lui Dinamo. Eu așa cred. Eu am simțit la Cătălin Cîrjan că-l motivează asta. Și în momentul în care vorbește despre asta chiar are o trăire specială. E important ca jucătorii tineri și copiii să înțeleagă spiritul acesta.

Mister (n.r. Kopic) este foarte atent la istoria lui Dinamo, pentru că ușor-ușor s-a identificat cu clubul acesta. E foarte important ca el și să vadă și să simtă simbolurile. Lucru pe care l-a făcut de la început. S-a introdus cu totul în această familie și își caută reperele prin această familie”, a declarat Andrei Nicolescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a trăit Cătălin Hîldan seara înainte de tragicul eveniment

La 24 ani, în octombrie 2000, Cătălin Hîldan traversa cea mai bună perioadă a carierei. Se impusese căpitan la echipa pentru care a crescut, într-un vestiar din care mai făceau parte Jean Vlădoiu, Gică Mihali, Adrian Mutu sau Florentin Petre, și era văzut fotbalistul care va ține mijlocul la echipa națională. Debutase de un an la prima reprezentativă, sub comanda lui Victor Pițurcă, și fusese în lotul pentru Campionatul European din acea vară.

Numai că totul avea să ia o altă întorsătură într-un timp foarte scurt. Pe 4 octombrie, cu o seară înainte de ultimul meci al lui Hîldan, a fost sărbătorit coechipierul Valentin Năstase. Adrian Mihalcea și-a amintit că „Unicul căpitan” a dorit ca orchestra să mai cânte o melodie în care era vorba despre moarte.

„Abia acum îmi dau seama că, în seara aceea, Cătălin a avut o stare specială. Curios că s-a făcut remarcat doar printr-o preferință cam ciudată pentru o petrecere, solicitând orchestrei să cânte o melodie a Ilenei Sărăroiu: ‘Dacă moartea nu vrea bani, vrea copii și oameni mari’. A ascultat-o o dată, a mai cerut s-o audă încă o dată, după care a plecat. Este clar că el se afla pe un teritoriu străin nouă, atunci”, a amintit Adrian Mihalcea în cartea jurnalistului Ioan Chilom.

La pauza meciului cu Șantierul Naval Oltenița scorul era 5-0 pentru Dinamo. În consecință, Cornel Țălnar, secundul lui Cornel Dinu, l-a anunțat pe căpitan că nu are rost să mai joace și în actul secund. Numai că Hîldan a refuzat. A motivat că se simte excelent și dacă va simți că obosește va anunța banca tehnică pentru a fi înlocuit.

Din păcate, tânărul de 24 de ani nu a mai apucat să comunice cu membrii staff-ului. În minutul 74 s-a prăbușit pe teren. A fost transportat de urgență la spital, dar fără succes. Medicii nu au mai putut interveni.

Cătălin Hîldan, comemorat de familia Dinamo la 25 de ani de la moarte

