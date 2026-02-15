Cătălin Hîldan, la un pas să meargă la Steaua: “Nu-l mai las să îşi bată joc de el aici!” Gloria lui Dinamo care a intervenit pentru “Unicul Căpitan”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Cătălin Hîldan, legendarul căpitan care a murit pe teren pentru Dinamo, putea să aibă un alt parcurs în carieră. Cum a intervenit Ionel Augustin „Oneață” în drumul fotbalistului către rivala Steaua.

Augustin Oneață a dezvăluit cum l-a întors pe Cătălin Hîldan din drumul către Steaua

Cătălin Hîldan a rămas pe vecie în istoria lui Dinamo. „Unicul căpitan” s-a stins pe teren, pe 5 octombrie 2000, la doar 24 de ani, în a doua repriză a amicalului „câinilor” cu echipa locală din Oltenița.

și a povestit cum s-a implicat în traiectoria carierei lui Cătălin Hîldan, cel care a fost la doar un pas de rivala Steaua.

„Cătălin, Dumnezeu să-l odihnească, avea o agresivitate extraordinară și un travaliu fantastic. O stare de atitudine, ce să spun, rău de tot. Câine rău. Un jucător super. Cu Cătălin, am avut o intervenție fantastic de bună.

Era Ionuț Chirilă, un antrenor foarte bun la vremea respectivă, care i-a crescut pe această generație cu Petre Florentin, Hîldan. La un moment dat, în campionat, a vrut să-l marginalizeze pe Cătălin Hîldan, să-l aducă pe un copil, Popiștașu, de la școala sportivă numărul 2, în locul lui Cătălin Hîldan.

Taică-su lui Cătălin Hîldan, nea Marin, care el ne făcea nouă crampoane de fotbal de aluminiu, a venit la mine. Dumnezeu să-l odihnească, un om deosebit. A venit la mine și mi-a zis că vrea să îl ia pe Cătălin și să îl ducă la Steaua. Pe cuvântul meu de onoare, spun cu mâna pe inimă.

A zis că nu îl mai lasă, că își bate joc de el Chirilă. I-am zis că vorbim noi cu el, l-am rugat să mai aibă răbdare, că va juca. El nu, că nu îl mai lasă. La un moment dat, la insistențele noastre, nea Marin a cedat și l-a lăsat. Vă dau cuvântul meu de onoare, cu mâna pe inimă vă spun treaba asta! Putea să ajungă la Steaua, am avut o intervenție foarte bună atunci”, a spus inițial „Oneață”.

Meciul în care Augustin Oneață i-a pus la respect pe Ionuț Chirilă și Cătălin Hîldan

Ulterior, „Oneață”, a povestit despre un meci, amical, în care l-a pus la respect pe Ionuț Chirilă, în a cărui grupă de juniori se afla la acel moment Cătălin Hîldan. Scorul a fost unul fluviu.

„Noi, eu cu Ghiță, am avut grupa de juniori și Chirilă avea grupa asta care era foarte bună. Și am făcut un meci amical cu el. Dar după ce am făcut noi antrenament cu Ghiță, cu grupa asta, zicea Chirilă să facem o repriză, să jucăm. Și am jucat o repriză după aia și ne-a bătut cu 1-0 grupa lui, în care era și Cătălin. Dar antrenamentul sub formă de joc, senzațional, foarte bun, cu ritm, cu atitudine, determinare, tot ce se poate. Și s-a dus să se lăude la toți, și la conducere. A venit Petre Buduru, a venit Mircea Stoinescu, Dumnezeu să-l ierte, Cornel Dinu.

Și i-am spus, bine mă, tu le-ai spus oamenilor ăștia, când ne-ai bătut, că am făcut antrenament? El cică nu nea Oni, nu știu ce. Și i-am zis bine, hai să facem un meci amical și plecăm de la egal la egal, cu arbitru, cu ce vrei tu. Și am făcut un joc pe trenul de zgură, actual sintetic. A chemat toată conducerea și au zis ‘Bă, dacă vă bat copiii ăștia… Chiar așa am ajuns… Vă rupeți legitimația și plecați, bă, nu mai stați aici’. Și i-am bătut cu vreo 5-0, ceva de genul!”, a mai povestit Ionel Augustin la „FANATIK Dinamo”.