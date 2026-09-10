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CSKA Sofia a câștigat Supercupa Bulgariei în derby-ul spectaculos cu Levski Sofia. Echipa lui Cătălin Itu s-a impus cu 4-2 pe Stadionul Național „Vasil Levski”, după ce a fost condusă la pauză. A fost show total. Doi jucători au fost eliminați.

CSKA Sofia Sofia a învins-o pe Levski în Supercupa Bulgariei

Levski a deschis scorul prin Serginho, în minutul 40, și a intrat în avantaj la vestiare. CSKA a revenit însă complet schimbată de la pauză. Joël Zwarts a egalat în minutul 49, iar Stefano Sensi a făcut 2-1 din penalty, în minutul 65. Zwarts a lovit din nou cinci minute mai târziu și a dus scorul la 3-1.

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Finalul a fost la fel de spectaculos. Christian Dimitrov și Max Ebong au fost eliminați în minutul 81, iar cele două formații au rămas în zece oameni. CSKA a mai punctat în minutul 89, după ce șutul lui Ioannis Pittas a fost deviat în propria poartă de Aldair. Levski, , a stabilit scorul final, 2-4, prin Everton Bala, din penalty, în prelungiri.

Cătălin Itu, trofeu la mai puțin de o lună după transferul la CSKA Sofia

Cătălin Itu a început Supercupa pe banca de rezerve. Românul a fost trimis pe teren în minutul 86, în locul lui Joël Zwarts, autorul unei „duble”. Itu a prins astfel finalul derby-ului și, câteva minute mai târziu, a primit medalia de câștigător al Supercupei Bulgariei.

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Mijlocașul de 26 de ani a fost cumpărat în august 2026 de la Lokomotiv Plovdiv. Mutarea s-a făcut pentru suma de 300.000 de euro. Contractul este valabil pentru trei sezoane.

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Românul se află deja la al treilea club din Bulgaria. A ajuns în campionatul de la sud de Dunăre în ianuarie 2025, când a semnat cu Krumovgrad. În vara aceluiași an a trecut la Lokomotiv Plovdiv, unde a avut un sezon bun. A strâns 40 de apariții în toate competițiile, cu opt goluri și nouă pase decisive, înainte să facă pasul la CSKA.