Cătălin Măruță, adevărul despre căsnicia de 14 ani cu Andra: “Și la noi există discuții în contradictoriu”

Cătălin Măruță a vorbit despre căsnicia cu Andra, cu care este căsătorit de 14 ani și care i-a dăruit doi copii. Deși au cariere care îi solicită foarte mult, reușesc să găsească un echilibru între viața personală și profesională.

Cătălin Măruță, dezvăluiri despre căsnicia de 14 ani cu Andra. Care este secretul lor?

Prezentatorul de la Pro TV este ocupat cu emisiunea La Măruță, dar și cu și pentru care a fost premiat anul acesta, în timp ce Andra se concentrează pe cariera muzicală și pe filmările de la Românii au talent, unde este jurată încă din primul sezon.

Ambii sunt foarte ocupați în plan profesional. Cu toate acestea, reușesc să se ocupe de mariajul lor și de cei doi copii, David (11 ani) și Eva (7 ani).

Cătălin Măruță a spus că el și Andra găsesc mereu timp pentru ei, indiferent de cât de ocupați ar fi. Cei doi fac tot posibilul să ajungă mereu acasă și să petreacă timp cu copiii.

Întrebat , prezentatorul a spus că au încercat. Mereu sunt cu gândul la cei mici și nu concep o vacanță în doi, chiar dacă David și Eva sunt destul de independenți.

În ceea ce privește căsnicia de 14 ani cu Andra, Cătălin Măruță a spus că nu există un secret anume. Cei doi au și mici conflicte, dar importante sunt comunicarea și respectul pentru persoana iubită.

“Să știi că noi nu deținem un secret. Suntem absolut exact ca orice familie care poate citește materialul ăsta. Și la noi există discuții, și la noi există discuții în contradictoriu.

Important este să comunici cu omul de lângă tine și să vrei să faci echipă cu omul ăla. Și să fii împreună cu el și să mergi înainte cu el.

Cred că… comunicarea, respectul, iubirea, toate astea sunt foarte importante. (…) Să povestești cu omul de lângă tine absolut orice și oricând.”, a declarat Cătălin Măruță pentru .

Andra îl sfătuiește în carieră pe soțul ei

Cătălin Măruță a mai spus că Andra îi oferă cele mai bune sfaturi atunci când vine vorba de carieră.

Prezentatorul nu își sfătuiește însă partenera de viață. Moderatorul TV consideră că ea este cea care poate lua cele mai bune decizii, însă vorbesc despre muncă.

“Andra are cele mai pertinente sfaturi. Pot să spun că are cele mai pertinente sfaturi și are cele mai realiste sfaturi de fiecare dată numai că, din păcate conștientizezi lucrul ăsta după ce deja, lucrurile s-au întâmplat.

Iar în ceea ce privește cariera ei cred că nu aș avea nicio calitate ca eu să o sfătuiesc în ceva. Știe mult mai bine ca mine. Vorbim, clar. Dar despre turnee, despre concerte, despre lansări, despre tot.

Suntem amândoi (n.r. în showbiz), dar deciziile în ceea ce privește cariera ei sau lucrurile care țin de viața ei sunt luate în final de ea, chiar dacă noi ne consultăm și vorbim. (…)

Andra e un artist foarte corect și foarte sincer, în primul rând cu el.”, a explicat vedeta de la Pro TV.

Cătălin Măruță a dezvăluit că au mai fost momente în care el își dorea ca Andra să fie într-un anumit show TV, însă ea a decis să plece deoarece nu se mai simțea bine acolo. Din acest motiv, prezentatorul preferă să o lase pe artistă să ia singură deciziile legate de carieră.