Cătălin Măruță, comparație cu Xabi Alonso după plecarea de la PRO TV! Giganții care îl vor pe fostul antrenor de la Real Madrid

Cătălin Măruță își confirmă plecarea de la Pro TV și compară momentul cu despărțirea lui Xabi Alonso de Real Madrid. Emisiunea „La Măruță” se apropie de final după 18 ani.
Alex Bodnariu
14.01.2026 | 10:40
Catalin Maruta comparatie cu Xabi Alonso dupa plecarea de la PRO TV Gigantii care il vor pe fostul antrenor de la Real Madrid
Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea de la ProTV. De ce s-a comparat cu antrenorul Xabi Alonso
Cătălin Măruță pleacă de la Pro TV! Informația apărută în presă a fost confirmată chiar de vedeta din showbiz, care a ținut să le transmită mulțumiri oamenilor care, timp de 18 ani, i-au urmărit emisiunile în fiecare după-amiază. Mai mult, acesta a comparat situația sa cu cea a lui Xabi Alonso, antrenorul care recent s-a despărțit de Real Madrid.

Bomba anului în media românească! Cătălin Măruță pleacă de la ProTV

Decizia vine în contextul unor schimbări majore de strategie la nivelul postului. Emisiunea „La Măruță” ar urma să iasă din grilă. În ultimii ani, Cătălin Măruță s-a axat tot mai mult pe zona online. Acesta realizează unul dintre cele mai urmărite podcasturi din România.

Plecarea lui Măruță este considerată una dintre cele mai mari mutări media din ultimii ani. Piața TV fierbe, iar toți așteaptă anunțul oficial privind viitorul său proiect. Mai mult ca sigur, vedeta din showbiz își va concentra atenția pe online până să accepte o nouă propunere din zona TV.

Cătălin Măruță s-a comparat cu Xabi Alonso! Anunțul făcut de omul din showbiz după despărțirea de ProTV

La o zi după vestea apărută în presă, Cătălin Măruță a vorbit despre situația sa chiar în emisiunea pe care o realizează. Acesta a mulțumit fanilor săi pentru tot sprijinul acordat și a făcut o comparație cu plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid.

„Trebuie să le spunem și celor care încă nu au aflat: la fel ca misiunea lui Xabi Alonso la Madrid, și emisiunea «La Măruță» probabil că se apropie, ușor-ușor, de final. Am început cu emoție pe 22 octombrie 2007.

Am crescut ușor, odată cu voi, telespectatorii, odată cu invitații noștri, uneori cu greșeli, alteori cu controverse, dar am învățat câte ceva de la voi, cei de acasă, din poveștile spuse aici, pe «Happylică», și de la oamenii talentați care ne trec pragul în fiecare zi”, a fost mesajul lui Cătălin Măruță.

Xabi Alonso, la mare căutare după ce a plecat de la Real Madrid

Xabi Alonso a părăsit-o pe Real Madrid după înfrângerea din Supercupa Spaniei, în fața marilor rivali de la Barcelona. Antrenorul iberic, numit principal chair în această vară, pleacă de pe „Bernabéu”. Postul său va fi preluat de interimarul Arbeloa.

Deja câteva echipe de top din Europa s-au interesat de situația lui Xabi Alonso. Antrenorul iberic rămâne un nume important în fotbalul mare, iar Liverpool, Manchester City sau Bayern München ar putea veni, în viitor, cu oferte concrete.

