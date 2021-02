Exclusiv. Cum s-au infectat Cătălin Măruță și Andra cu Covid-19. Daniela Gyorfi, dezvăluiri din culise

Cântăreața Daniela Gyorfi face dezvăluiri neștiute până acum, după ce Cătălin Măruță și Andra au anunțat că au fost testați pozitiv cu Covid-19.

Daniela Gyorfi a fost invitată în emisiunea “La Măruță”, chiar de ziua prezentatorului TV, pe 27 ianuarie. Contact direct cu Cătălin Măruță, artista mărturisește că vestea că prezentatorul TV a fost confirmat cu Covid-19 a surprins-o, și asta pentru că producătorii emisiunii de la PROTV au implementat măsuri de siguranță stricte.

Daniela Gyorfi a dezvăluit cum s-a infectat familia Măruţă cu coronavirus

FANATIK a vorbit cu Daniela Gyorfi și a aflat detalii neștiute despre infectarea familiei Măruță cu virusul SARS-CoV-2.

“Am înțeles că au fost la munte, la un masaj, la ceva. La ei, pe platou (n.r.- platoul emisiunii ‘La Măruță’ ), au niște măsuri foarte bine puse la punct, nu sunt mai mulți oameni, trebuie să porți mască, invitații vin cu 15 minute înainte”, a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO

Artista mărturisește că atât ea, cât și fiica sa, Maria, care are o rubrică în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, nu au niciun simptom care să le determine să efectueze testul pentru diagnosticarea Covid-19.

Daniela Gyorfi, după ce a intrat în contact cu Cătălin Măruţă: “Nu am simptome”

“Nu am niciun fel de simptom și nici Măriuca. Ea are rubrică la Cătălin (n.r. Cătălin Măruță), dar nu filmează în platou, ci în alte locații. Irinel, cea care se ocupă de Maria cu această rubrică, este testată negativ. Dacă, Doamne fereste, văd că avem un simptom cât de mic mergem să ne testăm”, a dezvăluit Daniela Gyorfi. Cântăreața mărturisește că așteaptă cu nerăbdare să se vaccineze anti Covid-19 și urmează să demareze procedura pentru înscriere pe platfroma de vaccinare.

“Mă vaccinez, pentru că și eu, și George (n.r. George Tal, impresarul și iubitul artistei) bănuiesc că, ușor, ușor vom pleca afară pentru spectacole, evenimente și mă voi înscrie pentru vaccinare. Nu avem ce face, dacă vrem să scăpăm de starea asta care ne-a dus pe toți în cap cu economia, trebuie să facem ceva. Eu nu cânt de un an de zile și îmi este foarte greu. Lasă banii, dar este meseria mea și îmi este foarte greu. Nu am mai găsit rostul să fac melodii, la cine cânt, în baie la mine? Trebuie să scăpăm cât se poate. Mă uitam că mulți s-au despărțit. Pe noi nu ne-a afectat, deși nu am spus niciodată că la noi e numai lapte și miere. Noi suntem un cuplu normal, ne mai certăm, am avut și depresie, cred că și George a avut. Am mai auzit persoane care spun: ‘Mă bucur că am Covid, ca să stau acasă. Când aud asta îmi vine să mă strâng de gât”, a adăugat Daniela Gyorfi pentru FANATIK.

Andra, Cătălin Măruță și fiica lor, testați pozitiv cu Covid-19

Cântăreața Andra și prezentatorul Cătălin Măruță s-au infectat cu Covid-19 și au fost confirmați pozitiv, zilele trecute. Artista și prezentatorul ProTV sunt în carantină pentru 14 zile, împreună cu cei doi copii, Eva și David, iar astăzi au apărut informații, conform cărora și fetița lor este pozitivă.

Cătălin Măruță a anunțat, în urmă cu două zile, că a fost confirmat pozitiv cu Covid-19.

„Ce vreme frumoasă, numai bună de vacanță, mai ales că săptămâna viitoare este și vacanța copiilor. Asta este, chiar o să avem o vacanță împreună, în perioada asta vrând, nevrând. Asta e.”

Ce se întâmplă cu emisiunea “La Măruţă” după infectarea cu coronavirus a lui Cătălin Măruţă

“Să știți că o să fim și la emisiune, chiar dacă noi va trebui să stăm 14 zile acasă, nu este nicio problemă.

Tot ce putem să vă spunem este că ne simțim bine. Vă mulțumim pentru mesaje, pentru gânduri și aveți grijă: sănătatea pe primul loc. O să vă mai țin la curent”, mărturisea Cătălin Măruță, pe pagina sa de Instagram, la scurt timp după ce s-a aflat că este infectat cu Coronavirus.

Virusul nu o să îl țină, însă, departe de micul ecran, iar pentru emisiunea “La Măruță” prezentatorul va transmite “de acasă cu multă energie”, după cum a anunțat chiar el.

„Ne vedem deci ca de obicei, luni, în direct de la 15:00! Transmit de acasă cu multă energie, așa cum v-am obișnuit!”, a anunțat Cătălin Măruță, după ce a fost diagnoticat cu Covid-19.