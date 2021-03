Cătălin Măruță, despre începuturile în radio. Ce făcea prezentatorul la TVR pentru invitați

Cătălin Măruță a povestit recent despre începuturile sale în radio și televiziune, prezentatorul de la Pro TV mărturisind ce făcea pentru bani în perioada în care a venit la București, în calitate de student.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pasionat de meseria sa, vedeta și-a petrecut foarte mult timp documentându-se și informându-se despre ceea ce înseamnă cu adevărat rolul său pe micile ecrane. Soțul cântăreței Andra a dezvăluit că s-a implicat enorm la locurile de muncă prin care a trecut.

Gazda show-ului „La Măruță” a îmbunătățit întotdeauna locul de muncă prin culoare și dinamism, Cătălin Măruță fiind omul care venea cu idei pentru bunăstarea colegilor și a atmosferei de la serviciu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cătălin Măruță, adevărul despre cariera sa. Vedeta aducea bani de acasă când era la TVR

„Eu eram pasionat de radio, iubeam și îmi doream efectiv să ajung la radio. Ascultam acasă, la Târgu-Jiu, Radio România Actualități. Era o emisiune în fiecare marți și se numea «Clubul adolescenților».

Când se termina emisiunea, care era de la 21:00 la 22:00, eram singur în cameră și vorbeam cu ascultării mei imaginari și mai prezentam și eu emisiunea, după care m-am dus la Radio Târgu-Jiu, acolo a fost prima etapă.

ADVERTISEMENT

Apoi am venit în București la facultate și stăteam la un cămin de nefamiliști, nici măcar studențesc, undeva pe la Bobocica, prin Vitan, și aveam un radio cu leduri din acela pentru alarma de dimineață și singurul post de radio pe care-l prindea era Europa Nova.

La un moment dat am aflat că oamenii ăia angajează, numai că nu am fost atent la tot anunțul. M-am dus, am împrumutat un sacou de la un coleg din cămin și m-am dus la radio să mă angajez numai că nu angajau la radio, ci agenți publicitari, oameni care să aducă contracte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Povestea a fost că peste o săptămână m-au sunat de acolo, un coleg avea ceva probleme de sănătate și țin minte că eram la facultate, nici n-a mai contat. Așa am ajuns să am emisiune zilnică la radio, de la ora 12 la 15.

Și după 6 luni, pentru că eram foarte pasionat, am ajuns redactor șef la acest radio”, a povestit Cătălin Măruță în podcastul lui Mihai Petre.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prezentatorul a mărturisit că și-a făcut mereu meseria cu pasiune, motiv pentru care atunci când lucra la TVR venea cu bani de acasă pentru a cumpăra cele necesare pentru invitați, dar și pentru multe dintre surprizele care se petreceau în emisiune.