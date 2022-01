Cătălin Măruță recunoaște că meseria lui nu a fost pe placul familiei: ”O mare dezamăgire pentru tatăl meu”

Cătălin Măruță provine dintr-o familie în care tatăl a fost judecător, iar mama asistentă medicală. Și, așa cum mărturisește chiar vedeta Pro TV, tatăl su și-ar fi dorit ca Măruță să îi fi călcat pe urme.

Cătălin Măruță și-a dezamăgit tatăl cu cariera aleasă

Ajuns la 44 de ani, Cătălin Măruță a vorbit, fără ascunzișuri, despre cariera sa de prezentator tv a unor show-uri difuzate, de-a lungul timpului, de TVR și de Pro TV. Și, sincer, a recunoscut că meseria sa nu a fost pe placul tatălui său.

Mai exact, acesta dorea ca vedeta TV să îi urmeze cariera în domeniul dreptului, lucru pe care, de altfel, Cătălin Măruță părea să îl și facă, mai ales că după ce și-a luat bacalaureatul la Târgiu Jiu s-a înscris la Facultatea de Drept. Doar că nu la stat, ci la o facultate particulară.

ADVERTISEMENT

“La Nicolae Titulescu, o facultate senzațională, dar o dezamăgire foarte mare pentru tatăl meu care își dorea foarte tare ca eu să merg la facultatea de stat. Am mers la particulară pentru că în vara respectivă aveam alte planuri, nu mai aveam chef să stau să învăț ca să dau abia în toamnă examenul la stat.

Țin minte că am avut o discuție cu el în care mi-a spus: ‘Dar măcar puteai să încerci la stat …’ la care eu am răspuns că sunt deja student și că vreau să fac altceva”, a povestit

ADVERTISEMENT

Cătălin Măruță, influențat să facă dreptul, a ales televiziunea

“Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el. A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp”, a mai spus actualul prezentator de la Pro TV pentru podcastul său.

Dar, cu toate că urmărea să își bucure tatăl cu profesia din domeniul juridic, lucrurile au luat o altă întorsătură în momentul în care Cătălin Măruță a descoperit mirajul divertismentului și s-a angajat la radio, iar apoi la Realitatea TV și la TVR.

ADVERTISEMENT

Ajuns prezentator TV, Cătălin Măruță nu a continuat cariera în domeniul dreptului, iar acum este una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea de la noi, emisiunea pe care o prezintă la TVR fiind printre cele mai longevive show-uri de divertisment.

De altfel, în televiziune și-a cunoscut și cea care i-a devenit soție, Andra, Cătălin Măruță și artista având, acum, doi copii împreună, un băiețel și o fetiță, și se prezintă ca fiind o familie fericită.

ADVERTISEMENT

Cătălin Măruță, în scandal cu mai multe vedete

Chiar dacă succesul de pe micile ecrane pe care îl are

Iar printre acestea se numără și Alex Velea cu Antonia, dar și Alexandra Stan și Bianca Drăgușanu, Cătălin Măruță fiind acuzat, de fiecare dată, că nu și-ar fi respectat înțelegerile pe care le-a avut cu starurile și că a promis ceva înainte de emisiune pentru ca, în fața camerelor, să se întâmple cu totul și cu totul altceva.

ADVERTISEMENT

“ și m-a supărat foarte, foarte tare, pentru că eu la Cătălin țineam foarte mult, și la Andra și niciodată nu m-a deranjat cu nimic, eu nu l-am deranjat cu nimic, cu toate că multă lume vorbea de ce face el la TV și a făcut niște chestii foarte urâte. A trecut peste tot managementul meu, peste PR, pentru casa de discuri, peste deciziile noastre de a nu difuza un anumit material (…)

A scris niște lucruri despre mine foarte nasoale. Eu am fost la doctor și mi-a zis că nu o să pot să fac copii un an și dacă fac oricum e o provocare pentru că pot să-mi dereglez glanda hipofiză și să fac tumoare și să mor.

Și el spunea să nu-mi mai acopăr burta, că sunt însărcinată. Mi s-a părut foarte urât din partea lui și nu o să mai merg niciodată la el în emisiune, pentru niciun ban din lumea asta. Pentru că eu tot timpul am fost de treabă cu oamenii și tot ei m-au călcat în picioare”, a spus Alexandra Stan în podcastul lui Damian Drăghici.