Cătălin Măruță a ironizat-o pe Bianca Drăgușanu în direct: „E porțelan toată”. Andreea Raicu îl susține

Cătălin Măruță a făcut o nouă ironie la adresa Biancăi Drăgușanu, după scandalul de luna trecută. În noiembrie, vedeta l-a acuzat pe celebrul prezentator că este un om “pervers și viclean”, care nu își respectă angajamentele față de invitați.

Chiar dacă atunci Cătălin Măruță a declarat că nu vrea să comenteze subiectul, pentru ca spusele lui să nu fie interpretate, se pare că nu a uitat jignirile care i s-au adus. În emisiunea de miercuri, într-o discuție pe care o avea cu una dintre invitate, a făcut o aluzie cu privire la înfățișarea Biancăi Drăgușanu.

„Eu mă uit la pozele cu Bianca Drăgușanu, e porțelan toată”

În momentul în care Andreea Raicu vorbea despre lansarea noii sale cărți „Secrete aflate pe pielea mea”, Cătălin Măruță a intervenit și a făcut o remarcă privind pozele publicate de Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.

Andreea Raicu îi explica moderatorului că s-a dezvoltat foarte mult din punct de vedere spiritual și al încrederii în sine. declara că se simte extrem de bine în propria piele și că este foarte important să apărem în fața lumii așa cum suntem cu adevărat, fără filtre.

Vedeta nu este de acord cu imaginile perfecte distribuite de vedete pe social media și spune că este imposibil ca o personaă să arate așa în realitate. Moderatorul emisiunii, Cătălin Măruță, a găsit momentul perfect pentru a o da drept exemplu

„Eu mă uit la pozele cu Bianca Drăgușanu, e porțelan toată!”, au fost cuvintele pe care Cătălin Măruță le-a rostit în direct.

La rândul ei, Andreea Raicu i-a ținut isonul și a spus că astfel de persoane nu mai par reale. Totuși, ea a evitat să intre în polemici cu Bianca Drăgușanu, afirmând că nu se referă neapărat la blondină, pe care nu o urmărește personal.

„Nu sunt reale, adică nu mai pare o persoană, pare un robot, o statuie. Nu știu ea, că nu o urmăresc. Dar e acest trend, această uniformizare a chipurilor. Toate arată la fel. Și știi ce este foarte trist? Că privirea este goală.”, i-a răspuns Andreea Raicu.

Bianca Drăgușanu l-a acuzat pe Cătălin Măruță că este un om viclean

În luna noiembrie, Bianca Drăgușanu a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță. Moderatorul i-a făcut complimente încă din prima clipă în care a pășit în platou. Profitând de faptul că vedeta a ales să poarte o rochie albă, Cătălin Măruța a întrebat-o dacă nu cumva se apropie și nunta. Blondina a reacționat imediat și a spus că nu este cazul.

La scurt timp după această întâmplare, Bianca Drăgușanu s-a arătat foarte supărată pe Cătălin Măruță, pe care l-a acuzat că nu a respectat lista de subiecte stabilită anterior cu producătoarea emisiunii.

„Sunt dezamăgită pentru că, deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc, pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei.”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit

Contactat de FANATIK, Cătălin Măruță a declarat că nu vrea să răspundă acuzațiilor care i se aduc și că este sătul deja de astfel de subiecte.

„Nu vreau să vorbesc despre asta. O să apară iar șoc. Ce am zis, ce am declarat… Nu mă interesează să comentez subiectul”,