Cătălin Măruță a vorbit despre cea mai dureroasă despărțire. Cu cine s-a iubit prezentatorul înainte să o cunoască pe Andra

Cătălin și Andra Măruță formează un cuplu de ani buni, , între timp devenind și părinții a doi copii.

Cătălin Măruță a iubit cu patos în adolescență

Chiar dacă toată familia lor este expusă în spațiul public, prezentatorul și artista vorbesc rar despre viața personală, lăsând ca ceea ce construiesc împreună să fie dovadă sentimentelor pe care și le poartă reciproc.

Sentimente pe care Cătălin Măruță, înainte de a o întâlni pe mama copiilor săi, le-a mai avut și pentru o altă femeie. Marea iubire a prezentatorului de la Pro TV a fost o tânără din Târgu-Jiu, orașul natal al lui Cătălin Măruță.

Pe vremea când era în liceu, vedeta și-a cunoscut jumătatea, doar că iubirea lor a ținut numai până la momentul în care fiecare a ales ce facultate să urmeze.

”În liceu am suferit după despărțirea de iubită”

Atunci a intervenit distanța și sentimentele nu au mai fost de ajuns, Cătălin Măruță fiind cel care a decis să pună punct relației.

Despărțirea, spune el, nu a fost deloc ușoară, mai ales că și astăzi își amintește de momentul când el și marea lui iubire de la acea vreme au pornit pe drumuri separate în viață.

”O despărțire grea? Toate despărțirile sunt grele la momentul respectiv. După ceva timp, îți dai seama că așa trebuie să fie. În liceu am suferit după despărțirea de iubită, eu am plecat la București, ea a rămas în Târgu Jiu. Făceam naveta. Eu am venit la facultate, ea a rămas acolo. Nu a mai mers, am făcut naveta primele luni, după mi-am dat seama că nu mai merge. Sunt despărțiri de care îți amintești”, a povestit Cătălin Măruță, conform Cancan.

Ce spune Andra despre căsnicia cu prezentatorul

Familia Andrei și a lui Cătălin Măruță este văzută de mulți ca fiind un etalon, însă artista recunoaște că nici relația lor nu a fost ferită de mici certuri. Important este, spune diva, că au știu cum să rezolve neînțelegerile apărute, dar și când să

Jurata de la ”Românii au talent” este de părere că sufocarea în cuplu este cea care duce la destrămare, tocmai de aceea, ea și Cătălin Măruță au învățat cum să aibă o viață împreună, în timp ce fiecare își trăiește viața profesională la care a visat.

”Nu ne sufocăm unul pe altul”

”Nu aș vrea ca familia noastră să fie un simbol atât de puternic. Nu există relații perfecte, așa cum nu există oameni perfecți, iar că suntem împreună de 15 ani este rezultatul faptului că am reușit să ne înțelegem unul pe celălalt și să ne dorim să construim un viitor împreună.

Nu ne sufocăm unul pe altul, fiecare are un vis și o profesie care îi aduce satisfacții, avem vieți proprii și avem o viață împreună, iar asta face ca relația noastră să funcționeze foarte bine. După 15 ani lângă Cătălin, aș spune că pentru noi a fost mereu important spațiul, că ni se făcea dor unul de celălalt”, a declarat Andra, în urmă cu ceva timp, conform