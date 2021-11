Cătălin Măruță, reacție la acuzațiile lansate de Bianca Drăgușanu. Ce decizie a luat prezentatorul de la PRO TV

După Alexandra Stan, Cătălin Măruță are acum un meci de dus cu Bianca Drăgușanu, invitată recent în emisiunea La Măruță, de la PRO TV.

Bianca l-a acuzat pe Măruță că nu și-a respectat angajamentele stabilite înainte de a o invita în emisiune. A mai spus că soțul Andrei profită de slăbiciunile invitaților pentru a le întinde capcane și a scoate răspunsuri la întrebări incomode de dragul rating-ului.

Cătălin Măruță a reacționat la ultimele acuzații, lansate pe piață de fosta iubită a fotbalistului Adrian Cristea.

Cătălin Măruță nu îi dă apă la moară Biancăi Drăgușanu: „Nu mă interesează să comentez”

Măruță nu își dorește să între în acest bâlci. Este sătul de astfel de acuzații, căci Bianca nu este prima care se plânge de profesionalismul realizatorului tv.

Mai mult, Cătălin Măruță a decis să nu facă declarații în afara emisiunii sale pentru a nu se interpreta lucrurile. Cel mai probabil nu vrea să dea apă la moară vedetelor care ies în evidență cu astfel de acuzații.

„Nu vreau să vorbesc despre asta. O să apară iar șoc. Ce am zis, ce am declarat… Nu mă interesează să comentez subiectul”, a spus Cătălin Măruță, pentru FANATIK, sătul de lucrurile care se spun despre el în ultima perioadă.

Cu siguranță Măruță va dori să facă, la un moment dat, lumină în episodul cu Bianca Drăgușanu. E de așteptat ca anumite clarificări să fie făcute în propria sa emisiune de la PRO TV.

Care sunt acuzațiile fostei asistente a lui Dan Capatos

„În concluzie, sunt foarte dezamăgită. Deși am avut încredere în producătoarea emisiunii care m-a invitat și am avut încredere în el ca și om, cu care n-am avut niciodată vreo răfuială… Deși, repet, am fost avertizată de mai multe persoane: ‘ bă nu te duce, că omul nu e ceea ce pare! Te încolțește doar ca să facă rating’.

Se pare că n-am crezut. M-am trezit pusă în fața faptului împlinit, fiind pusă în iposteze aiurea, în fața unor mesaje are unor hateri”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru

Bianca a mai spus că nu se aștepta la anumite întrebări din partea lui Măruță, în niciun caz ca acesta să insinueze anumite lucruri despre ea.

Faptul că a întrebat-o dacă lucrează cu carte de muncă a deranjat-o pe blondină, căci a simțit mereu nevoia să se justifice în fața lui, lucru care nu i s-a părut deloc firesc.