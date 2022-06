Cătălin Măruță reaprinde scânteia în scandalul cu Bianca Drăgușanu. L-a compătimit pe Victor Slav: „Nu mai ajungea zombie”

Cătălin Măruță a aruncat, din nou, săgeți la adresa Biancăi Drăgușeanu, în direct, în timpul emisiunii sale. Moderatorul l-a compătimit pe Victor Slav, fostul soț al blondinei.

În timpul unui moment al doctorului Cristian Andrei în emisiunea lui Cătălin Măruță, moderatorul a făcut o remarcă la adresa Biancăi Dragușanu. Psihologul explica importanța „testului zombie”, un test de personalitate pe care partenerii ar trebui să-l facă înainte de a începe o relație serioasă sau să facă un copil.

Acesta are rolul de a scoate la iveală anumite tulburări ale unei persoane, care în viitor și-ar putea pune amprenta asupra căsniciei sau vieții de familie.

„Bianca Drăgușanu și Victor Slav. Direct la ei m-am gândit. Poate, dacă îl făcea, nu mai ajungea el zombie.

Poate să-l facă Gabi Bădălău testul acuma”, a spus Cătălin Măruță atunci când a auzit informațiile dezvăluite de Dr. Cristian Andrei.

Victor Slav și Bianca Drăgușanu au avut o relație complicată, marcată de numeroase despărțiri și împăcări. S-au căsătorit în 2013 și . Totuși, au decis să-și mai dea o șansă și au devenit părinții unei fetițe. În 2018, au hotărât să meargă definitiv pe drumuri separate, însă au rămas prieteni de dragul Sofiei.

De la ce a pornit scandalul dintre Cătălin Măruță și Bianca Drăgușanu?

Vă reamintim că în luna noiembrie a anului trecut, Bianca Drăgușanu l-a numit pe Cătălin Măruță „pervers și viclean” și a spus despre el că nu-și respectă angajamentele față de invitați.

Blondina a fost deranjată de faptul că moderatorul i-a pus întrebări despre alte subiecte decât cele pe care le stabiliseră anterior.

„Sunt dezamăgită pentru că, deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc, pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează. Eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei”, a declarat atunci Bianca Drăgușanu.

O lună mai târziu, în timp ce o avea invitată în emisiune pe Andreea Raicu, soțul Andrei

„Eu mă uit la pozele cu Bianca Drăgușanu, e porțelan toată!”, a spus Cătălin Măruță.