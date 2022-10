Cătălin Măruță și Gina Pistol, postare virală. Cum au trecut peste rivalitatea dintre Pro TV și Antena 1

și gazda emisiunii Chefi la cuțite sunt protagoniștii unei postări care a devenit virală într-un timp extrem de scurt. Cum au trecut peste rivalitatea dintre Pro TV și Antena 1.

Cătălin Măruță și Gina Pistol, filmare de senzație. Au reușit să depășească bariera dintre Pro TV și Antena 1

Cătălin Măruță și Gina Pistol lucrează la posturi de televiziune complet diferite de ani buni, însă acum au apărut în același videoclip. Ambii i-au sabotat pe Andra și Smiley, care au lansat de curând o piesă împreună.

Artiștii au colaborat la melodia Doar vina ta, o piesă așteptată de toată lumea. De la filmările videoclipului nu au lipsit partenerii lor de viață, care au apărut în cadru din senin și au început să danseze haotic.

În felul acesta , Cătălin Măruță și Gina Pistol au stricat scena pe care renumiții cântăreți o repetau, bineînțeles totul fiind realizat organizat, pentru a-și amuza fanii de pe rețelele de socializare.

„Trupă nouă pe piață! Păzea, avem și dansatori!”, a transmis Smiley legat de videoclipul încărcat pe pagina de .

Andra și Smiley, prietenie de lungă durată

Smiley și Andra nu fac parte doar din aceeași branșă, ci sunt legați de o prietenie de lungă durată. Cei doi artiști se cunosc de ani buni, când au colaborat la piesa Dragula, my love, care avea să fie descalificată de la Eurovision.

Se pare că melodia compusă de Marius Moga era un plagiat după When Religion Comes to Town, a celor de la E-Type. În perioada respectivă juratul de la Vocea României făcea parte din trupa Simplu, în timp ce vedeta de la Românii au talent avea o carieră solo.

„Dacă vă uitați la pozele astea vă dați seama cam de cât timp ne cunoaștem. După atâția ani era și timpul să avem o piesă împreună. Și ce piesă!”, a scris cântăreața pe social media.