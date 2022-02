Gașca de la „Vorbește Lumea”, înlocuită de Cătălin Măruță. Cum se simt Adela Popescu, Shurubel și Bogdan Ciudoiu, în izolare

Zilele de izolare s-au terminat pentru Cătălin Măruță și, cum prietenul la nevoie se cunoaște, după ce Adela Popescu l-a ajutat și i-a ținut locul în emisiunea “La Măruță”, a venit și rândul lui să înlocuiască prezentatorii de la “Vorbește Lumea”.

Gașca “Vorbește Lumea” a fost infectată cu Covid-19, iar moderatorul i-a înlocuit pe Adela, Shurubel și Bogdan în ediția de luni a emisiunii.

„Vorbește lumea” cu Cătălin Măruță

Pentru cei care au crezut că au deschis televizoarele la ora greșită, soțul Andrei a ținut să precizeze că emisiunea La Măruță nu și-a schimbat ora de difuzare, ci doar îi înlocuiește pe Adela Popescu, Shurbel și Bogdan Ciudoiu la Vorbește lumea, cât timp aceștia sunt infectați cu Covid-19.

, după ce a intrat în contact direct cu o persoană testată pozitiv pentru Coronavirus.

„Așadar, bună dimineața! O să ne bem și cafeaua împreună. Eu zic că o să vă placă ce v-am pregătit și ce lucruri o să aflați.”, a spus Cătălin Măruță.

Cum se simte acum gașca de la Vorbește lumea?

Vineri, Adela Popescu și colegii săi, Shurubel și Bogdan Ciudoiu, au lipsit din emisiune. Soția lui Radu Vâlcan a anunțat că a făcut două teste pentru Coronavirus și ambele au avut rezultat pozitiv.

La momentul respectiv, Adela declara că se simte bine și că are o formă mai ușoară a bolii, față de luna septembrie a anului trecut, atunci când a fost pentru prima dată infectată cu Covid-19.

Acum, vedeta Pro Tv spune că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, în afară de faptul că simte că îi amorțește o parte capului, simptom pe care l-a avut și prima dată când a fost diagnosticată pozitiv cu Covid-19.

„Sunt bine. N-am fost niciodată foarte rău. În primele zile eram răgușită, nu prea puteam să vorbesc. Acum am început puțin să tușesc, dar ca și stare de spirit, sunt foarte bine.

Temperatură n-am avut. De ieri am avut niște episoade de amețeală cruntă. Mai am un simptom ciudat, am amorțită o parte de cap. Și data trecută am avut așa.”, a declarat Adela Popescu.

În ceea ce îi privește pe ceilalți membrii ai familiei, prezentatoarea a povestit că Radu Vâlcan este în continuare testat negativ, iar copiii nu se simt rău, din contră, au găsit multiple activități cu care să-și ocupe timpul.

Shurubel: „Eu iau Covid nobil”

Shurubel a glumit și a spus că, de fiecare dată când se îmbolnăvește, ia virusul de la colega lui, Adela Popescu. Acesta s-a izolat într-o altă locuință, pentru a nu-și pune în pericol soția.

„Eu n-am avut febră, pe mine mă doare gâtul. Eu tot timpul când iau, iau de la Adela, așa a fost și data trecută. Eu iau Covid numai nobil. Când mi-am făcut testul ăla, mi-au ieși două liniuțe albastre, nu roșii.

Sunt izolat în altă parte, am lăsat-o pe soția mea în siguranță, acasă. Și mașina mea e parcată într-un centru comercial de 3 zile. Sper că mai e acolo.”, a povestit Shurubel.

De asemenea, Bogdan Ciudoiu a mărturisit că nu a avut febră. El este acasă, alături de soție și fetița lor, și a povestit că a profitat de timpul petrecut în izolare, pentru a face curățenie în casă.

„De vreo două zile îmi vine, încontinuu, să fac curat în casă. M-am apucat să dau cu aspiratorul, cu mopul, am curățat balconul. E un simptom foarte ciudat, mă sperie.”,