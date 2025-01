Cătălin Moroșanu a făcut bilanțul anului 2024 și anunță noi surprize pentru 2025: „A fost un sezon incredibil!”. Ce spune despre revenirea lui Andrei Stoica

Promotorul DFS, Cătălin Moroșanu, vorbește într-un interviu pentru FANATIK despre povestea sezonului 2024, care s-a încheiat spectaculos în decembrie la Oradea cu un record de asistență indoor la oa gală în România, dar și despre planurile pe care le are pentru sezonul 2025, cu primul eveniment deja programat pe 7 martie la Sala Sporturilor din Râmnicu Vâlcea.

Cătălin Moroșanu a făcut bilanțul anului 2024 și anunță noi surprize pentru 2025: „A fost un sezon incredibil!”

– Salut, Cătălin! A fost un final de sezon spectaculos în 2024. Cum l-ai caracteriza per total?

– Bună ziua! Sezonul 2024 a fost incredibil, poate unul dintre cele mai frumoase de când facem Dynamite Fighting Show. Am reușit să aducem foarte multe noutăți pentru fani, atât în ring, cât și în afara lui, de la show-uri cu roboți, la tot felul de activități. Și din punct de vedere sportiv, am văzut câteva lupte superbe, care își pot face loc în orice promoție din lume. Sincer, pot spune că suntem într-o creștere vizibilă. Dovadă și faptul că avem tot mai mulți români în marile promoții din lume.

– Există vreun moment care te-a impresionat?

– Dacă ar fi să încep cronologic, este gala de la Baia Mare și acel . A fost ca în filmele Rocky! Și atmosfera fabuloasă, cu aproape 3.000 de oameni care și-au luat biletele cu două săptămâni înainte. Apoi, la Bistrița am adus două legende. Remy Bonjasky comenta gala, fiul lui Peter Aerts debuta în DFS. Emoționant pentru mine. În plus, acea sală de la Bistrița este wow! Un exemplu pentru restul țării. Apoi, la Târgu Jiu am fost primit nemaipomenit de oamenii de acolo, s-a văzut că oltenii iubesc sportul. Apoi, să nu mai discutăm de Oradea. Am stabilit un record de asistență, peste 6.000 de persoane au venit să vadă o gala de kickboxing. Poate acum câțiva ani nici nu se puneam probleme de asemenea cifre.

– Din punct de vedere sportiv ce ai remarcat?

– Aș începe pe plan internațional. Doi sportivi care s-au construit în DFS, Ștefan Lătescu și Ionuț Iancu, au ajuns la cel mai înalt nivel, ambii în Top 10 mondial Glory. Și îmi aduc aminte cu câtă neîncredere erau priviți acum câțiva ani. Asta e o mândrie pentru noi. Și uite, Ionuț Popa a ajuns până în semifinalele K-1 Max din Japonia, Petrișor a luptat de două ori la titlul mondial în afara României și a câștigat. Apoi, dacă vorbim de surprize frumoase sunt Valentin Mavrodin, care a explodat pur și simplu anul acesta, Andrei Varga sau Ionuț Busuioc, aflați la primul an alături de noi. Și Lutaniuc, campionul de la cruiser, are doar 23 de ani de asemenea, deși are o experiență deja vastă. Acum vorbim de noua generație, cei cu experiență deja se știu și nu mai au nevoie de prezentare.

– Cum a fost atmosfera la galele din 2024?

– Fabuloasă! Din 2022 și până acum sălile au fost pline mereu, dar parcă niciodată nu a fost un interes așa mare cum este în prezent. DFS are deja un public pasionat de kickboxing și ne urmează în toată țara. Avem mulți oameni care vin la gale, indiferent dacă e la Baia Mare, Iași sau București, iar ăsta e un motiv de mândrie. Am investit în permanență în calitatea evenimentelor. Acum apar tot mai multe săli polivalente noi, iar asta ne va ajuta și mai mult pentru că ne dorim să arătăm că în România se poate face o treabă frumoasă. Sezonul 2024 a fost incredibil, pentru 2025 pregătim deja câteva surprize.

– Este ceva ce ai fi schimbat?

– Să știi că la fiecare gală vedem greșeli care se întâmplă și apoi le analizăm să vedem ce putem face să nu le mai repetăm. Noi tindem să facem totul perfect, dar sunt conștient că tot timpul vor apărea erori din diverse motive. Pe unele le vedem doar noi, la nivel de producție, lumină de TV sau partea de organizare internă. Chiar și așa, cred că avem una dintre cele mai bune echipe care au fost vreodată pe organizarea de gale. Cumva, fiecare știe ce are de făcut.

– La ce să ne așteptăm de la 2025?

– Din punct de vedere al calendarului, vrem să avem parte tot de 4 gale mari și alte 3 Road to DFS prin care să descoperim patru talente. Dacă în 2024 ne-am concentrate mult pe turnee piramidale, acum vom avea un mixt. În plus, vom continua să îmbinăm partea de show cu kickboxingul pur pentru că ne dorim să atragem cât mai mult public din afara fenomenului alături de noi. Vrem să oferim publicului lupte spectaculoase, dar să venim și pe partea de show în pauzele dintre lupte, înainte galei și după. Încercăm să avem un produs complet.

Andrei Stoica revine în ring în România după 4 ani!

– Am văzut că prima gală e deja programată la Vâlcea.

– Da! În primul rând avem parte de . Este primul lui meci în România după 4 ani, iar din 2018, DFS a devenit casa lui când e vorba de lupte în țară. Apoi avem o revanșă între Tolea și Rambo, pe care fanii o așteaptă, dar și câteva meciuri interesante. Avem un mixt între luptători cu experiență și tineri de mare perspectivă. Uite, câțiva tineri de mare perspectivă sunt pe fight card: Valentin Mavrodin, Andrei Varga, Edmond Mustafa, toți sub 21 de ani. Asta pe main card. În undercard avem de asemenea câțiva tineri talentați.

– Un rapper faimos din SUA, Don Toliver, a postat că urmărea gala în America. Cum ai primit vestea?

– Da, am văzut și noi. Cred că se uita pe una dintre televiziunile din SUA care transmit în sistem delay gala noastră. De aproape 3 ani, Dynamite Fighting Show se vede la peste 30 de televiziuni de peste Ocean. Sunt aproape 300 de difuzări la fiecare gala cu evenimentele noastre și nu face decât să ne bucure că putem ajunge în aproape 120 de milioane de case din Statele Unite ale Americii.

– În ce orașe va fi Dynamite Fighting Show în 2025?

– Primul îl știți deja, este Râmnicu Vâlcea pe 7 martie, dar vrem să acoperim toate zonele țării din punct de vedere geografic. Îmi doresc să revenim în zona Moldovei, am avut o singură gală acolo în ultimii doi ani și se simte lipsa. Apoi una în Ardeal și probabil încă una la București. Vom anunț în scurt timp toate detaliile, dar și câteva surprize.