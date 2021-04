Cătălin Moroșanu a spus adevărul despre studiile lui: “Vreau să obțin doctoratul!”. Dezvăluiri fabuloase făcute de sportiv

Recunoscut pentru modestie și perseverență, celebrul luptător de kickboxing Cătălin Moroșanu nu a avut o copilărie ușoară. A fost victima bullying-ului, s-a apucat de sport ca să fie respectat și, împins de la spate de părinți, a reușit să finalizeze cursurile Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dar și Colegiul Național de Apărare. Nu s-a oprit aici! În prezent, este masterand și vrea să obțină și doctoratul.

Cătălin Moroșanu a dezvăluit cum a reușit să depășească toate complexele, ce studii are și ce carieră intenționează să îmbrățișeze în viitor.

Plecat din comuna Grajduri, județul Iași, Moroșanu a îndurat multe de-a lungul copilăriei. Abia în adolescență a reușit să se facă văzut, auzit și remarcat, iar de atunci se simte de neoprit.

Ce studii are, de fapt, Cătălin Moroșanu: “Sunt jurist ca profesie”

“Mereu mi s-a înrădăcinat de către părinții mei să ajung cât mai sus. Mama și-a dorit să fiu polițist, tata să fiu tehnician silvic sau pădurar, dar, în cele din urmă, m-am înscris la Facultatea de Drept – Alexadru Ioan Cuza, cu gândul să ajung avocat. Am terminat Facultatea de Drept, sunt jurist ca profesie, dar, în același timp, am terminat și Colegiul Național de Apărare, una dintre cele mai bune școli din cadrul Academiei Militare Române. În momentul de față sunt masterand la Geopolitică la Universitatea Dunărea de Jos.

În viitor, îmi doresc să merg și pe partea universitară, să fiu asistent universitar, să îmi dau si doctoratul, pentru că îmi doresc foarte mult să merg pe partea de marketing sportiv. Am experiență în așa ceva, știu cum se creează un brand sportiv, știu cum se vinde brad sportiv și vreau să merg pe partea de mentoring. Am avut o viață și o carieră frumoasă și, de la o anumită vârstă, trebuie să începi să dăruiești, să dai mai departe tinerei generații. Cred că visul meu este să fiu mentor pentru mulți copii, pentru mulți oameni, că scopul în viață cam ăsta este. Trebuie să lași ceva în urmă! Nu sunt un exemplu sau un om bun. Toți suntem și buni, și răi, suntem alcătuiți si din bine, și din rău.”, a dezvălui Cătălin Moroșanu.

Când vine vorba de copilărie, fostul concurent al show-ului Survivor România 2021 mărturisește că a fost mulți ani victima bullying-ului. Și-a dezvoltat încrederea în sine atunci când s-a apucat de rugby, iar succesul avut după ce s-a apucat de kickboxing , în anul doi de facultate, l-a făcut să conștientizeze că este singurul responsabil pentru parcursul lui în viață.

Cătălin Moroșanu, copilărie marcată de bullying

“Din clasa a cincea am stat și la un cămin, mi-a fost greu, interacționam cu copii mai mari decât mine, acolo era bullying, nu ce se întâmplă acum. A fost foarte greu la început, pentru mine și mereu nu am reușit să scot acel eu din mine. Mereu mi s-a dat o palmă peste cap: ‘Tu taci din gură, tu nu poți mai mult, ești mereu același țăran!’. Îmi spuneau țăranu’, da, pentru că eu stateam într-un sat la 18 km de Iași. Bine, acum este aproape, trăim în epoca vitezei, dar atunci trebuia să vii cu trenul, să mergi cu nașul, era o întreagă poveste.

Satul se chema Grajduri și mereu, după ce am ajuns la Iași la școală, auzeam: ‘Uite, bă, că a venit țăranu’ ăsta să învețe!’ Am suferit foarte mult, încrederea în propria mea persoană era foarte slabă și mereu voiam să ies din coconul ăla, și voiam să demonstrez că sunt deosebit. Eram roșcat, erau pistruiat, eram mereu o pată de culoare oriunde apăream.

Din frustrarea asta pe care am avut-o, în clasa IX-a, m-am apucat de rugby. Era un băiat din clasă care făcea rugby și am văzut că toată lumea îl respecta. Am zis să mă înscriu ca să văd cum e să fii respectat. Sportul, în general, îți dă o încredere foarte mare în propria ta persoană. Ești în comprtiție, ai încredere în tine, reușești să ai o interacțiune cu alte persoane și acel Cătălin a ieșit la suprafață. Vreau să recomand tuturor copiilor care vor să iasă din partea lor introvertită să se apuce de sport. (…) În anul doi de facultate m-am apucat de kickboxing din întâmplare. Am fost ca să slăbesc.”, a adăugat Cătălin Moroșanu.

“Dumnezeu mi-a dat ocazia să salvez o viață”

Ce mai marcantă experiență până la 36 de ani rămâne cea în care a salvat de la moarte un copil. Avea 12 ani atunci, era la rându-i un copil, însă nu a stat pe gânduri atunci când, sub ochii lui, un băiat din satul în care a copilărit era la un pas să se înece.

“Am crescut în pădure, mă punea tata să pasc oile, să duc vaca în pădure și, în același timp, am intrat în comuniune cu natura. Mâncam frunze, măcriș, căpșuni sălbatice, fragi, mere, cireșe. Am crescut sănătos și asta m-a făcut să am un sistem imunitar foarte puternic. Un moment destul de greu pentru mine a fost când aveam 12 ani și, acolo, lângă mine, aveam un iaz. Țin minte că se scăldau copiii acolo și, la un moment dat, au început să strige: ‘Cătălin, Cătălin, se îneacă cineva!’ M-am dus în momentul ăla, nu știam ce să fac, era dificil, nu știam cum să reacționez. M-am aruncat în apă după copilul respectiv și țin minte că ieșeau bulbuci. M-am băgat sub apă, dădeam ca disperatul din mâini ca să îl găsesc și i-am prins mâna, l-am tras din apă, era cu ochii deschiși…

Țin minte, și nu exagerez când spun asta, am făcut exact ca în Baywach. Îi făceam respirație gură la gură și, la un moment dat, am simțit că îl pierd. Am simțit că îș închide gura, i-am desfăcut gura cu mâinile și am suflat mai tare în plămânii ăia, s-a trezit, a făcut ochii mari, și, în panică, a luat-o la fugă prin pădure. A fost un moment foarte greu pentru mine, traumatizant. Acum, băiatul respectiv are o familie, este însurat, și mă bucur că mi s-a întâmplat chestia asta. Dumnezeu mi-a dat ocazia să salvez o viață! Cred că mi-am făcut datoria morală față de Dumnezeu.”, a adăugat Moroșanu.

Cătălin Moroșanu: “Mama a fost dură, mă altoia, dar am început să o înțeleg”

Când vine vorba de relația cu părinții săi, Moroșanu recunoaște că, abia după ce și-a făcut buletin, a reușit să se apropie de mama sa, care a fost, mulți ani, o figură maternă destul de dură atât pentru el, cât și pentru fratele său.

“Cu mama m-am înțeles cel mai bine. La început, a fost foarte dură cu noi, își dorea să luam note mari, ne mai altoia și nu îmi convenea chestia asta. Tata era mai apropiat, se ducea la serviciu, venea seara… Nu înțelegeam de ce mama mă bate! Nu aveam noțiunea de iubire atunci. Am început să mă înțeleg bine cu mama pe la vârsta de 14 ani, când a murit mătușa mea și atunci mama mea s-a pus în brațele mele și a început să plângă. Pentru prima dată m-am simțit un bărbat adevărat! Să vină mama, care avea autoritate asupra ta, să plângă… Atunci mama a început să vorbească cu mine: ‘ Uite, Cătălin câți bani iau din salariul ăsta, uite câți vă dau vouă să faceți naveta la școală’. Atunci am început să o înțeleg.

De atunci m-a legat o prietenie foarte mare cu mama mea, pentru că am apreciat-o din foarte multe puncte de vedere, și acum încă avem o relație foarte apropiată. Chiar discut cu ea foarte multe chestii. Tatăl meu este un om mult mai spiritual, are o inteligență nativă, dar pe amândoi îi iubesc foarte mult, pentru că, dacă nu erau ei, nu mai eram ceea ce sunt în momentul de față. Le mulțumesc pentru că au sacrificat multe lucruri pentru a ne crește pe noi, pe mine și pe fratele meu!”, i-a dezvăluit Cătălin Moroșanu Geaninei Ilieș, în emisiunea “Hai să fim super”, difuzată pe Pro Tv Plus.