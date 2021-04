Cătălin Moroșanu a trăit momente cumplite la Survivor România. Ce a ținut ascuns până acum

Cătălin Moroșanu a avut un parcurs destul de dificil la Survivor România, însă în ciuda dificultăților pe care le-a întâmpinat nu s-a plâns niciodată.

Sportivul supranumit ”Moartea din Carpați” a spus că nu i-a fost deloc ușor abia după ce a revenit în țară. Faimosul a mărturisit că s-a simțit demoralizat, iar anturajul în care a nimerit l-a băgat în depresie, chiar dacă pe micul ecran el afișa mereu imaginea unui luptător care întregea echipa în felul său.

Dincolo de problemele de sănătate de care s-a lovit, Moroșanu a avut de suferit pe partea emoțională. Fostul concurent a recunoscut că a căzut psihic mai ales atunci când și-a dat seama de răutatea anumitor colegi.

Cătălin Moroșanu a căzut psihic la Survivor România

Cele mai frumoase momente pentru el au fost bătăliile împotriva Războinicilor. Traseele i-au dat de fiecare dată forță și energie, mai ales atunci când reușea să aducă puncte pentru echipa sa.

„Am avut momente când efectiv am căzut psihic. Am avut momente grele acolo. Nu a fost vorba de mâncare, ci de comunitatea în care trăiam acolo. Am avut momente când am căzut, n-am mai putut să fiu antrenorul echipei, n-am mai putut să dau energii. Când vezi că cineva intră într-un fel, că are un caracter alunecos, nu pot să susțin pe cineva știind că e un om rău”, a declarat Moroșanu în emisiunea Ștafeta mixtă de pe Youtube.

„Acolo, în junglă, iese ce-i mai rău din noi. Acolo am fost dezbrăcați de tot și eram cu eram”, a completat luptătorul.

Când a început să se simtă stingher

Cătălin a spus că i-a fost foarte greu să mențină pacea din echipa sa. Problemele au început atunci când a sărit în apărarea Roxanei Nemeș, care a fost jignită în repetate rânduri. Atunci și-a auzit primele reproșuri, anumiți colegi spunându-i că este neasumat.

„Exista grupul Culiță, Zanni, Sebi, Cosmin și Ana și restul”, a spus Cătălin Moroșanu. Acesta a mai zis că, deși Ana Porgras a fost mai apropiată de băieți, nu are ce să îi reproșeze căci fata a fost impecabilă și a știut cum să relaționeze cu toată lumea.

„Ana s-a comportat ca un campion și jos pălăria în fața ei”, a spus Cătălin.

