Singurul regret al lui Cătălin Moroșanu. Fostul concurent de la Survivor a recunoscut că are o mare durere, în fața Roxanei Nemeș

Luptătorul K1 este primul invitat în emisiunea „Roxana te dezbracă de secrete”, sportivul dezvăluind în fața Roxanei Nemeș care este cel mai mare regret al său.

Fostul a muncit enorm pentru a ajunge cunoscut în lumea sportului, dar asta l-a făcut să pună pe plan secund viața de familie.

Cătălin Moroșanu spune că îi pare rău că nu a petrecut mai mult timp cu cei dragi, dar mai ales cu fiica sa, Natalis, în vârstă de 11 ani.

ADVERTISEMENT

Cătălin Moroșanu, regret uriaș legat de viața personală. Care este acesta

„Singurul meu regret e că nu am stat mai mult lângă fata mea, să văd cum crește, să mă bucur de momentele importante din viața ei”, a spus Cătălin Moroșanu în podcast-ul moderat de Roxana Nemeș, scrie .

Acesta nu este singurul moment în care sportivul vorbește despre fiica sa, mărturisind și în trecut că suferă că nu a petrecut mai multe clipe alături de Natalis.

ADVERTISEMENT

Cătălin Moroșanu nu a oferit niciodată detalii prea multe despre unicul său copil, care a venit pe lume pe 16 februarie, nașterea ei fiind una prematură.

Micuța avea în clipa în care a venit pe lume numai 2,1 kilograme și cadrele medicale au diagnosticat-o cu probleme neurologice. La momentul respectiv starea copilei nu era favorabilă, lucru care l-a afectat enorm pe sportiv.

ADVERTISEMENT

Din păcate, nu se mai putea concentra în ring și părea că lucrurile se năruie în preajma sa. În cele din urmă lucrurile au luat o notă pozitivă.

Cătălin Moroșanu, tată pentru a doua oară. Ce a dezvăluit sportivul

Cătălin Moroșanu a evitat atunci să mai vorbească despre Natalis și s-a concentrat pe carieră, soția sa, Georgiana, fiind persoana care l-a susținut cel mai mult până acum. Vedeta își mai dorește un copil și asta cât mai curând.

ADVERTISEMENT

„Când îmi iau fata în braţe trăiesc cel mai frumos moment din viaţa mea. Înainte să o am pe fiica mea, la vreo 22 de ani, ziceam că am timp şi de copii, că oricine poate face, că eu trebuie să am glorie, să fiu în top.

Acum văd cât de important este copilul. Am avut şi glorie, sunt şi în top, dar am şi un copil. Când ai un copil, ţi se schimbă total viaţa.

ADVERTISEMENT

Acum ne mai dorim, un frăţior sau o surioară pentru fetiţa mea, nu are importanţă ce e, doar să fie sănătos”, spunea fostul concurent de la Ferma în urmă cu ceva vreme, potrivit .