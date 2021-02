Cătălin Moroșanu de la Survivor România a fost un copil rebel. Cum și-a petrecut primii ani de viață

Cătălin Moroșanu de la Survivor România 2021 este cu capul pe umeri și responsabil, însă nu același lucru se poate spune despre trecut. Luptătorul K1 a fost un copil rebel, primii ani din viață petrecându-i la intensitate maximă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Faimosul din reality show-ul de la Kanal D a fost un copil foarte neascultător, motiv pentru care părinții îi aplicau tot felul de corecții. Răsfățat și rebel din fire, sportivul a început să se descurce singur de mic, la majorat având deja primul loc de muncă.

Concurentul de la Survivor România nu a fost scutit de bătăi în copilărie, mai ales că era cel mai mare dintre frați. Cătălin Moroșanu s-a bucurat de o viață în mijlocul naturii, pădurea fiind locul unde a petrecut foarte mult timp în perioada în care era doar un copil.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cătălin Moroșanu de la Survivor România, amintiri din copilărie. A fost un băiat rebel

„Am avut o copilărie frumoasă, am crescut într-un canton silvic, în pădure. Am avut mereu acea libertate de a zburda în natură. Lucrul acesta a fost foarte important pentru dezvoltarea mea fizică și psihică.

Când crești în natură, în comuniune directă cu aceasta, ești mai viguros. Mi-aș dori ca și copilul meu să aibă parte de bucuria de a trăi cât mai aproape de natură. Locuiesc într-o zonă metropolitană a Iașiului, am o curte foarte mare”, povestea vedeta în urmă cu ceva vreme.

ADVERTISEMENT

Cătălin Moroșanu este tare mândru de familia rămasă la Iași, având numai cuvinte de laudă despre mama sa de la care a moștenit ambiția. Și de la figura paternă a luat ceva bun, luptătorul K1 având inteligența emoțională a tatălui său.

„Copil râzgâiat, mereu când făceam năzbâtii, luam bătaie, că eram cel mai mare. Mai am un frate mai mic decât mine. Am fost un copil neascultător până la vârsta de 14 ani. Am avut un caracter rebel și în adolescență.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La 18 ani am și plecat de acasă să mă descurc singur, atunci m-am angajat ca agent de pază.„De la mama moștenesc ambiția de a merge mai departe, iar de la tata inteligența, mai ales cea emoțională.

Este un foarte bun cunoscător de oameni. Mă bucur că am rămas lângă ei, că nu am plecat ca alți români în țări străine”, avea să mai dezvăluie sportivul în cadrul unui alt interviu, potrivit ciao.ro.

ADVERTISEMENT