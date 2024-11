Cătălin Moroșanu, dezvăluiri despre căsnicia lui de 20 de ani cu Georgiana. Ce decizie a luat campionul: „Ne-am cam neglijat, ne-am sacrificat pentru stabilitate financiară”

Succesul în carieră vine adesea cu sacrificii în plan personal, iar Cătălin Moroșanu recunoaște acest lucru. După mai mult de 20 de ani alături de Georgiana, sportivul vrea să recupereze timpul pierdut.

Cătălin Moroșanu, despre relația lui de 20 de ani cu Georgiana

Deși formează unul dintre cele mai longevive cupluri din sportul românesc, pe plan personal. Pentru 2025, sportivul are planuri mari de a repara relația cu mama copiilor săi și de a petrece mai mult timp de calitate împreună.

Una dintre surprizele pe care le pregătește pentru soția sa este o vacanță în Vietnam, acolo unde a ajuns în 2017, când a filmat primul sezon din emisiunea Asia Express. Experiența i-a lăsat amintiri frumoase și dorința de a se întoarce pentru o săptămână de relaxare alături de Georgiana.

„În 2025 îmi doresc să merg mai mult în vacanță cu soția mea. Chiar vrem să mergem, că ea era cu clinica, eu eram cu sala și ne-am cam neglijat, ne-am sacrificat pentru a avea stabilitatea financiară.

La anul vrem să mergem în Vietnam, că am fost în Asia Express și mi-a plăcut, aș vrea să revin, să stau o săptămână pentru deconectare”, a declarat Moroșanu în podcastul „Vorba lu Jorge”, conform

Cum a cunoscut-o Cătălin Moroșanu pe soția sa

Povestea lor de dragoste a început ca în filme, pe când erau încă adolescenți. Moroșanu își amintește cu nostalgie cum a cunoscut-o pe Georgiana în timp ce făcea naveta cu trenul. Pe atunci, el avea 17 ani și era, după cum singur recunoaște, un tânăr timid, roșcat și cu pistrui.

Acum, după 20 de ani împreună și doi copii, Moroșanu realizează că goana după stabilitate financiară i-a afectat relația de cuplu. Atât el, cât și Georgiana , neglijând timpul petrecut în doi. De aceea, în următoarea perioadă, sportivul plănuiește să schimbe foaia și să readucă echilibrul în viața lor de cuplu.

„Ea avea 16 ani și eu aveam 17 ani. Noi făceam naveta cu trenul, ne trezeam la 4 dimineața, ajungeam la 8 seara acasă când făcea antrenamente, făceam și teme. Era Georgiana la navetă, era cea mai frumoasă, era combinată cu un prieten de-al meu și s-au certat, iar eu i-am zis că îi împac, dar am furat-o. Prima intenție asta a fost (n.r.: să îi împace).

Am vorbit, voiam o carte și a zis să ne întâlnim să-mi dea cartea. Ne-am întâlnit într-un bar, am vorbit, apoi ne-am dus pe Mirc, am vorbit pe net, după am ieșit pe o bancă și ne-am sărutat. Asta a fost! Am rămas împreună”, a povestit kickboxerul, coform sursei menționate.