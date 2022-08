Cătălin Moroșanu, dezvăluiri în premieră despre fiul său. Cu cine seamănă Nicolas

Cătălin Moroșanu a făcut dezvăluiri despre fiul său, în vârstă de șapte luni, dar și despre viața de familie. La sfârșitul anului trecut, sportivul a devenit tată pentru a doua oară.

Cătălin Moroșanu, dezvăluiri în premieră despre fiul său.

Fostul concurent de la Survivor România 2021 este mândru de familia sa. Cătălin Moroșanu este fericit că de șapte luni seamănă mai mult cu mama lui, fiind blond cu ochi albaștri.

Sportivul este conștient că băiețelul său se va transforma într-un bărbat chipeș în viitor.

“Are 7 luni golanul. Știi care e bucuria mea? Că seamănă cu mă-sa. Ochi albaștri, blond, eu sunt puțin mai închis la piele. E mă-sa în picioare. Îți dai seama ce băiat frumos o să am?

Fata are părul meu roșcat, dar tot cu Georgiana seamănă.”, a declarat Cătălin Moroșanu la , în cadrul emisiunii Bărbați vs. Femei, moderată de Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu.

Băiețelul lui Cătălin Moroșanu, Nicolas Patrick, , însă a rămas internat doar trei săptămâni. Din fericire, micuțul este sănătos, iar nașterea lui a fost o adevărată bucurie pentru familie.

Cătălin Moroșanu și partenera sa de viață, Georgiana, mai au împreună o fiică, Natalis, în vârstă de 11 ani.

Soția sportivului a rămas însărcinată la puțin timp după ce acesta s-a întors din Republica Dominicană, acolo unde a participat la Survivor România.

Băiatul lui Cătălin Moroșanu s-a născut cu două luni mai devreme decât ar fi trebuit. Sportivul a recunoscut că își mai dorea un copil și nu se aștepta să aibă un băiat.

Georgiana a aflat că trebuie să nască atunci când s-a dus la medic pentru un control de rutină, astfel că vestea l-a luat pe nepregătite pe fostul campion la kickboxing.

“Am mai încercat, n-am folosit alte metode, așa a vrut Dumnezeu. Georgiana s-a dus la spital doar să facă niște analize. Atunci a avut contracții. Eu eram la sală, cu elevii, îi antrenam.

M-am trezit că mă suna că trebuie să se opereze. M-am panicat total, nu mai știam ce e cu mine. S-a născut prematur, cu două luni mai devreme.”, a povestit Cătălin Moroșanu la momentul respectiv, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Cum a cucerit-o Cătălin Moroșanu pe soția sa

sunt împreună de 20 de ani. Cei doi erau foarte tineri în momentul în care au ajuns să formeze un cuplu.

Sportivul supranumit “Moartea din Carpați” este convins că Georgiana nu ar mai fi acceptat să fie cu el dacă ar mai fi avut o relație cu un alt bărbat înaintea lui.

Fostul concurent de la Survivor 2021 spune că este important ca doi oameni să fie împreună de tineri. În acest fel, aceștia vor putea să se accepte mai ușor unul pe celălalt, a adăugat el.

Deși spune despre el că nu era un bărbat chipeș, Cătălin Moroșanu este de părere că a cucerit-o pe Georgiana prin carisma lui, prin felul său de a fi.

“Când am cunoscut-o, era o fată foarte frumoasă, eu un bărbat mai puțin frumos, dar se pare că am cucerit-o prin carisma mea, prin felul meu de a fi.”, a mai povestit Cătălin Moroșanu la Bărbați vs. Femei.