Cătălin Moroșanu, dezvăluiri despre familia sa. Care este cel mai mare regret al luptătorului

Cătălin Moroșanu a făcut dezvăluiri despre familia sa. Acesta este căsătorit de mai bine de 17 ani și se pare că a găsit secretul fericirii.

Luptătorul este implicat în foarte multe proiecte și petrece mult timp departe de familie, așa că au existat foarte multe zvonuri potrivit cărora căsnicia sa nu ar fi tocmai roz.

Dar lucrurile nu stau deloc așa. Sportivul spune că distanța în cazul lor a fost un lucru benefic și i-a făcut să se iubească mai tare.

Cătălin Moroșanu, dezvăluiri despre soția sa

Cătălin Moroșanu și Georgiana trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 17 ani. Pentru că luptătorul petrece mult timp departe de familia sa, au existat de mai multe ori speculații că între cei doi

Vedeta a negat acest lucru și spune că în cazul lor distanța și să se iubească mai mult. Mereu au lăsat lucrurile să vină de la sine.

“Distanța poate că a fost și bună pentru că te ajută să ții focul aprins și să întreții și dorul.

În momentul când nu mai suporți persoana respectivă, fugi mâncând pământul. Noi, în anii ăștia, nu am avut niciodată sentimental ăsta, de a nu ne suporta.

Eu am fost cu Georgiana într-o vacanță în Thailanda, am stat împreună, nu simțeam că ne deranjăm unul pe altul. Suntem o echipă. Nu eram stresați, ne plăcea compania.

Nu plec de la premisa că e nevasta mea și trebuie să mă comport frumos. Vine de la sine. Dacă cineva este destinat să fie în viața ta, mergi până la capăt”, a spus Moroșanu în

Care este cel mai mare regret al luptătorului

Cătălin Moroșanu recunoaște că și-ar fi dorit să-i fie mai mult alături fiicei sale, așa cum face orice tată. Fiind mai multe plecat, acesta a ratat momente importante din viața fiicei sale. Acesta a dezvăluit de ce nu a dorit niciodată să-și învețe copilul să lupte.

“Singurul meu regret este că nu am stat mai mult lângă fata mea, să văd cum crește, să mă bucur de momentele importante din viața ei. Nu am învățat-o să se lupte! Mie nu-mi plac femeile care se luptă, consider că o femeie trebuie să rămână grațioasă, să fie finuță”, a mărturisit Moroșanu.