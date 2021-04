A fost cea mai emoționantă eliminare din acest sezon. Plecarea lui Cătălin Moroșanu de la Survivor România i-a lăsat în lacrimi chiar și pe rivalii din echipa Războinicilor. Astăzi, la Teo Show, a făcut primele declarații, după ce a s-a aflat că și-a pierdut locul în competiție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Atunci când s-a accidentat, fanii lui au sperat că luptătorul își va reveni. A trecut timpul, dar se pare că situația lui nu a avut un final fericit, din nefericire.

„Am făcut o greșeală acolo, trebuia să intru din prima cu capul în noroi, eu m-am dus într-o parte. Când să-mi târâi genunchiul, mi-a sărit meniscul. Simt că nu mai am stabilitate pe picior, că îmi sare dintr-o parte în alta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lasă-mă un pic întins, că mor, simt o presiune acolo. Aoleu, dacă vede mama, plânge. Mamă, ce m-am speriat! Ce m-am speriat, am zis că gata, mi-am rupt piciorul, plec acasă. Nici că nu plec, băi. Nici fără picioare nu plec acasă!”, a declarat Cătălin Moroșanu, atunci când s-a accidentat.

Primele declarații după eliminarea din competiție

Moroșanu a ținut să transmită primele impresii, după ce s-a anunțat că este eliminat de la Survivor România. Fostul Faimos a intrat în direct, la Teo Show, prin videocall.

ADVERTISEMENT

“Sunt cel mai fericit, am scăpat de pârnaie. N-am nicio tristețe, chiar sincer să vă spun, mă bucur din toată inima că îmi văd familia, prietenii. Aveam 115 kilograme, eram stângaci, aveam și 36 de ani, nu eram un concurent care să reziste foarte mult.

Nu este vorba despre lupta fizică, ci despre cea psihică. Adevărata luptă o duci în camp, nu pe traseu. A fost una dintre cele mai grele experiențe până în momentul de față.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În prima parte a concursului m-am simțit antrenor, dar apoi au apărut disensiuni în interiorul grupului. N-am mai putut să fiu antrenorul ăla care trebuia să fiu. Ne certăm între noi, avem tot felul de discuții. Persoanele care m-au supărat cel mai mult au fost clar Zanni și Sebi.

Am încercat să fiu un mediator, n-am reușit. E o problemă foarte mare la fiecare. Eu sunt Moroșanu, am un nume, un brand, dar nu aveam figurile alea pe care le aveau unii. Chiar am încercat să stau în ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu poți să câștigi un joc dacă ne certăm între noi. Trebuie să fii rezistent. Meniscul este rupt. Am nevoie de intervenție chirurgicală dacă mai vreau să continui cariera sportivă. Medicul mi-a spus că este posibil să fie nevoie de operație. Situația este destul de gravă.

Elena ar merita, Zanni sau Cosmin, ar merita să câștige Survivor. Publicul ține cu persoanele care se victimizează. Am avion astăzi, la 15.30. Nu mai sunt Moartea din Carpați, sunt teddy bear”, a declarat Moro.

ADVERTISEMENT

Ce i-au spus producătorii lui Cătălin Moroșanu la Survivor România

Înainte să apară prin videocall în emisiunea lui Teo Trandafir, Moroșanu a postat un mesaj extrem de emoționant pe Facebook. Fanii lui au reacționat imediat și i-au apreciat vorbele frumoase.

“Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și cuvintele frumoase. A fost o provocare incredibilă. Producătorii mi-au spus că nimeni nu a mai intrat în Survivor cu greutatea mea și totuși am reușit să rămân atât timp și am adus peste 50 de puncte echipei“, a scris Cătălin Moroșanu.