Cătălin Moroșanu ar putea să ajungă din jungla Republicii Dominicane direct pe masa de operație. Vă spunem mai jos cât de rău s-a accidentat la Survivor România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Luptătorul K1 a revenit în România în urmă cu trei zile. El a fost eliminat din competiția care l-a făcut să petreacă mai bine de trei luni departe de casă în ediția din 15 aprilie.

Moroșanu a suferit o accidentare urâtă la unul dintre genunchi. El s-a declarat fericit că s-a întors acasă și poate să își revadă familia și prietenii. În plus, acesta a mai recunoscut că nu crede că ar fi câștigat competiția.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cătălin Moroșanu, din junglă direct pe masa de operație. Cât de rău s-a accidentat la Survivor România

Cătălin Moroșanu s-a accidentat pe un traseu de noroi, iar problemele au fost destul de serioase. Luptătorul a fost scos pe brațe de ceilalți concurenți.

El a petrecut o perioadă sub supravegherea medicilor din Republica Dominicană, iar acum, după revenirea în țară, a intrat pe mâna specialiștilor. Semnele nu sunt deloc bune, iar operația pare inevitabilă.

ADVERTISEMENT

„Situația este destul de gravă. Știam, am simțit atunci când aveam piciorul în nămol, când am pus mâna pe genunchi, am simțit că nu o să pot să mai continui,” a declarat luptătorul la „Teo Show”.

El a explicat că a făcut o greșeală, iar acest lucru i-a cauzat teribila accidentare: „am făcut o greșeală acolo, trebuia să intru din prima cu capul în noroi, eu m-am dus într-o parte. Când să-mi târâi genunchiul, mi-a sărit meniscul. Simt că nu mai am stabilitate pe picior, că îmi sare dintr-o parte în alta.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acesta a precizat că problemele sunt foarte delicate: „am meniscul rupt. Am nevoie de intervenție chirurgicală dacă vreau să mai continui cu viața sportivă. O să încerc o lună de recuperare în România și să văd dacă este nevoie sau nu de operație”.

„Mie medicul mi-a zis că cel mai probabil este să fac operație la menisc pentru că oricând, dacă aș face alergare sau m-aș antrena, poate să îmi sară meniscul, să mi se ducă genunchiul într-o parte și să îmi afecteze ligamentele încrucișate,” a adăugat.

ADVERTISEMENT