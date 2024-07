Cătălin Moroșanu, implicat într-un accident rutier! Totul a fost filmat: care e starea fostului mare sportiv. Video

, iar acesta încă se antrenează pentru a se menține în formă. Totodată, Moroșanu a avut mai multe prezențe mondene în emisiuni populare.

Cătălin Moroșanu, implicat într-un accident rutier! Totul a fost filmat: care e starea fostului mare sportiv

Cătălin Moroșanu a fost implicat într-un accident rutier, însă nu a oferit prea multe detalii cu privire la urmările evenimentului. Din ceea ce se poate vedea într-un clip de pe TikTok, luptătorul este într-o stare de sănătate bună, fără a prezenta urmări. Accidentul s-a petrecut în județul Iași, iar acesta urmează să se întoarcă acasă cu avionul, conform informațiilor FANATIK.

Printre altele, fostul luptător menționează și un brand la care pare a face reclamă, care l-a ajutat în tractarea mașinii. Moroșanu le oferă și un sfat tuturor șoferilor de a oferi mai multă atenție la volan, pentru a nu păți ce a pățit el.

„Din păcate vă dau și vești proaste. Am făcut accident de mașină, nu e foarte grav. Nu am fost eu atent la volan. Ideea care este, nici măcar nu au trecut 5 minute, am sunat la un număr special care este dat pentru fiecare client SSANG.RO.

Am sunat, imediat a venit platforma. Duce mașina la cea mai apropiată reprezentanță SSANG.RO. N-am nicio problemă. Conduceți cu grijă, fiți atenți la volan, nu cum am fost eu. Vă țin la curent cu noile update-uri, când mașina va fi gata. Va iubesc, aveți grijă de voi“, a spus Moroșanu.

@SSANGRO

Cătălin Moroșanu a părăsit Survivor All-Stars

Cătălin Moroșanu a fost invitat în deja celebra emisiune Survivor All-Stars, acolo unde a părăsit competiția. în jungla din Republica Dominicană.

Conform Libertatea, Cătălin Moroșanu ar fi câștigat o sumă impresionantă pe perioada pe care a petrecut-o în junglă. Având în vedere că este o persoană publică cu evenimente importante și contracte, PRO TV a oferit un venit incredibil.

Suma pe care fostul luptător a primit-o este de cinci mii de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. În total, Moroșanu a primit 35.000 de euro de la trustul PRO, înainte de a părăsi competiția.

Suma poate părea una mare, însă rezultatele lui Moroșanu din competiție au atras multe voturi ale fanilor. Astfel, investiția acestora în imaginea luptătorului a adus un plus major televiziunii PRO TV.