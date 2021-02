Andreea Antonescu a fost primită foarte bine în echipa Faimoșilor la „Survivor România”, iar Cătălin Moroșanu a făcut dezvăluiri fără perdea legate de frumoasa cântăreață. Luptătorul a dat de înțeles că a avut sentimente în trecut pentru jumătatea trupei Andre.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mulți Faimoși au fost încântați de venirea în Republica Dominicană a fostei concurente de la „Ferma” 2020, printre care și Elena Marin, dansatoarea Andreei Bălan. Declarațiile lui Cătălin Mprpșanu au fost o adevărată surpriză pentru telespectatori.

Andreea Antonescu s-a arătat dornică de a-și demonstra abilitățile și de a-și ajuta echipa să câștige fiecare probă. Se pare că nici măcar condițiile precare nu au descurajat-o pe frumoasa brunetă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cătălin Moroșanu, îndrăgostit de Andreea Antonescu în tinerețe? Dezvăluiri fără perdea la Survivor România 2021

Cătălin Moroșanu a fost mai sincer ca niciodată în cadrul episodului din această seară al celui mai dur reality show. Andreea Antonescu a fost primită cu multă căldură de colegii ei, printre care și renumitul luptător.

Acesta a dat de înțeles că a fost îndrăgostit foarte tare de cântăreață atunci când era mai tânăr, pe vremea când făcea furori alături de Andreea Bălan la începutul anilor 2000. Moroșanu a recunoscut că Andreea Antonescu arăta foarte bine și este impresionat că acjum se află alături de ea.

ADVERTISEMENT

„Ea nu știe că în tinerețea mea eram fan al formației Andre. Când eram mic spuneam ‘mamă, ce bunăciune!’ Nu mă așteptam ca peste câțiva ani să mă trezesc cu Andreea Antonescu lângă mine. Mi se pare wow. Vezi cum lucrează universul, întâlnim oameni în momente incredibile”, a declarat Cătălin Moroșanu în episodul din această seară.

Cum s-a adaptat Andreea Antonescu la Survivor România

Cântăreața este determinată să câștige și să-și demonstreze abilitățile fizice în cadrul competiției din Republica Dominicană. Condițiile grele nu au descurajat-o, chiar din contră. Andreea Antonescu nu a fost deranjată de absența băilor sau de comentariile unora dintre colegi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Baia e în fundul pădurii, încolo, unde vrei tu”, i-a transmis Jador. Amica ei, Elena Marin, i-a vorbit despre baia improvizată de Cătălin Moroșanu: „Avem și o baie pe care a făcut-o Moro, o să te duc eu mai târziu să o vezi”.

În schimb, Zanni a luat-o peste picior pe noua sa colegă din echipa Faimoșilor: „Dacă o vezi nu o să mai vrei să-ți faci nevoile în altă parte, numai acolo o să vrei”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși colega de trupă a Andreei Bălan este foarte optimistă în legătură cu „șederea” ei în jungla Dominicană, Jador este convinsă că nu va rezista mai mult de două săptămâni până o să vrea înapoi acasă.

„Jador: Faci pariu că o să zici? (n.r. că o să vrea acasă după două săptămâni) Pe ce faci?”

ADVERTISEMENT

Andreea: Ai tu de gând să-mi faci zile fripte?

Jador: Nu, e vorba de foame, care o să te doboare.Dacă eu am zis o să zici și tu.

ADVERTISEMENT

Andreea Antonescu: Cât mănânci tu acasă? Eu mănânc foarte puțin, că de 20 de ani numai timp de mâncat nu am avut!”, a fost schimbul de replici dintre cei doi Faimoși.

Elena Marin, încântată de noua ei colegă

„Din momentul în care am văzut-o pe Andreea Antonescu, nu am mai putut de fericire. Pe lângă relația de prietenie pe care o am cu Andreea Bălan, am o relație bună de prietenie și cu Andreea Antonescu.

Suntem amândouă Fecioare, amândouă avem coloană vertebrală. Este omul care îmi va da putere. E mult spus că mă va răzbuna sau îmi va face dreptate, că fiecare își face dreptate singur”, a declarat Elena Marin.

Andreea Antonescu se declară mulțumită de primirea de care a avut parte la „Survivor România” și este convinsă că prietenia cu Elena Marin o va ajuta pe parcurs.

„M-au primit foarte bine, eu aveam două persoane cu care mă înțeleg bine și în viața reală și știam că se vor bucura că am ajuns aici. Prima e Elena cu care am o relație foarte bună de prietenie de mult timp. Mâncarea pentru mine nu a fost niciodată o necesitate. Sunt omul care mănâncă să trăiască, nu trăiește pentru a mânca”, a spus artista.