Din ce ar fi câștigat Cătălin Moroșanu bani dacă nu ar fi fost luptător. Meseria surpriză pe care și-ar fi ales-o

Sportivul a dezvăluit recent din ce ar fi câștigat bani dacă nu ar fi fost luptător profesionist. Vedeta ar fi ales o meserie care nu are deloc legătură cu lumea din care face parte acum.

Mama fostului și-ar fi dorit foarte mult să fie polițist, în timp ce vedeta a recunoscut că visa să fie avocat.

În sensul acesta Cătălin Moroșanu a urmat cursurile Facultății de Drept. Ulterior, luptătorul a ales să se mai înscrie la o altă facultate, cea de istorie.

Ce ar fi făcut Cătălin Moroșanu dacă nu era sportiv. Din ce putea să facă bani

Mai târziu, fostul concurent de la Survivor România și de la Ferma a făcut un master în Criminalistică, gustul pentru sport fiind descoperit în anul doi de facultate.

„Sincer, cred că ajungeam ori avocat, ori polițist. Eu m-am apucat de kickboxing în anul doi de facultate. Am zis să slăbesc și eu puțin, să văd cum e.

Nu am avut vreun plan anume să mă gândesc că o să fiu luptător sau să apar vreodată la televizor, în viața mea nu m-am gândit la asta.

La 21 de ani am intrat prima dată în sală, am avut o carieră fulminantă, în sensul că am avut și talent, am fost și un luptător atipic și uite că faptul că am fost așa am reușit să înving nume foarte mari din sportul de contact al plantei.

Pentru mine este o satisfacție enormă că am reușit, un băiat de la țară, din grajduri, să ajungă să reprezinte România la cel mai înalt nivel”, a mărturisit Cătălin Moroșanu pentru .

Cătălin Moroșanu, activ în mai multe domenii de activitate

Luptătorul, supranumit Moartea din Carpați, a cunoscut succesul în mai multe domenii de activitate. Pe lângă sport, și-a încercat norocul și în lumea politică.

O perioadă lungă de timp și-a îndreptat atenția către televiziune, unde a făcut parte din mai multe reality show-uri. Ultima emisiune a fost Survivor România, de la Kanal D.

Cătălin Moroșanu avea să lupte în ring pentru prima oară în K1 în anul 2007 la o competiție organizată în țara noastră. A luptat împotriva lui Stefan Leko.