Cătălin Moroșanu i-a transmis lui Jador un mesaj emoționant după ce manelistul a părăsit show-ul Survivor România din cauza accidentării la picior în ediția de aseară. Plecarea lui a fost una șocantă pentru fani, dar și pentru coechipieri, care s-au despărțit cu emoție de el.

Luptătorul K1 are numai cuvinte de laudă despre fostul lui coechipier, căruia medicii i-au interzis să mai intre pe teren, fiind grav accidentat la picior. Săptămâna trecută, campionul a părăsit competiția din aceeași cauză, în urma unei grave accidentări pe traseu.

Jador a menționat în cadrul Consiliului de Urgență că el și Moroșanu au creat o strânsă prietenie, mai ales că luptătorul i-a oferit câteva sfaturi utile de viață și de dragoste.

Cătălin Moroșanu, mesaj emoționant pentru Jador, după eliminarea de la Survivor România

„Felicitări pentru tot ce ai realizat la Survivor România, Jadorel! Ai demonstrat un caracter frumos, iar pentru tine vor urma alte proiecte frumoase. Sănătatea e cea mai importantă. Te pupă nașul și te așteptăm acasă pentru că acasă e cel mai bine!”, a scris Cătălin Moroșanu pe InstaStory, postare pe care a distribuit-o și Jador.

La rândul său, interpretul de manele i-a transmis un scurt, dar emoționant, „Te iubesc” fostului său coleg, pe care îl respectă foarte mult.

Jador, eliminare cu lacrimi de la Survivor România

Plecarea lui Jador nu i-a surprins doar pe Faimoși, dar și pe Războinici, iar cântărețul nu a uitat să-și ia rămas-bun și de la ei, având numai cuvinte de laudă pentru fiecare. Despărțirea de echipa roșie a fost una extrem de emoționantă, însă Jador a glumit, ca de obicei, stârnind hohote de râs în Consiliu.

„Mulțumesc, Kanal D, că m-ați invitat la acest show. Am crezut că e o joacă de copii și nu va fi așa greu. Este cel mai greu show la care am participat vreodată. Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc. Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine. M-au ridicat de la Ionuț la Jador.

Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit. Sper că aici am rămas cel mai iubit, eu trăiesc din iubirea oamenilor, ei m-au făcut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, că era foame mare la mine acasă.

M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni mondiali în echipa mea și fotbaliști. Să mă ierte toți că am greșit, că am gura mare, dar nu țin în suflet nicio răutate”, a transmis Jador în episodul de joi, 22 aprilie 2021.

