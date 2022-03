Cătălin Moroșanu s-a întâlnit cu fiorosul aliat a lui Putin, Ramzan Kadîrov: ”Tuturor le era frică de el”. Dezvăluiri exclusive despre crudul lider cecen

În 2016, pe 23 august, Cătălin Moroșanu a participat la o luptă în capitala Ceceniei, Groznîi, în cadrul unei gale organizate de Ramzan Kadîrov. La acea vreme, deși învins de adversarul său, azerul Zabit Samedov, Cătălin Moroșanu a avut ocazia să strângă mâna temutului lider cecen, omul acuzat de presa internațională de cruzimea cu care și-a reprimat rivalii politici și de implicarea în răfuielile personale ale lui Vladimir Putin.

Cătălin Moroșanu, dezvăluiri despre aliatul lui Putin, Ramzan Kadîrov: ”Cam mic de statură”

Cătălin Moroșanu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre experiența avută în Cecenia și despre momentul în care l-a întâlnit pe Ramzan Kadîrov, aliatul lui Vladimir Putin. Iar impresia pe care i-a făcut-o, la prima vedere, nu a fost una favorabilă liderului cecen de care se teme întreaga lume.

ADVERTISEMENT

”Era un tip cu barbă roșie, cam mic de statură. A urcat pe ring, după luptă, toată lumea era impresionată de Ramzan Kadîrov”, spune Cătălin Moroșanu. Cu toate acestea, recunoaște luptătorul român, implicarea lui în artele marțiale și promovarea sportului nu poate fi contestată.

”Ramzan Kadîrov e pasionat de arte marțiale, mai ales de kickboxing și de MMA. Toate galele pe care le face acolo (la Groznâi, în Cecenia, n. red.) le face din pasiune”, ne-a dezvăluit Moroșanu.

ADVERTISEMENT

Totuși, recunoaște fostul campion de arte marțiale din România, l-a deranjat atmosfera pe care a simțit-o atunci când Ramzan Kadîrov a urcat în ring pentru a-l felicita în urma luptei pierdute în fața lui Zabit Samedov.

”Tuturor era frică de el”, explică Moroșanu. Iar reacția celor din jur, descrisă plastic de luptătorul nostru, părea nejustificată la prima vedere, abia apoi înțelegând el ce se petrecea și cine era, de fapt, omul care conduce cu mână de fier Cecenia. ”Ramzan Kadîrov este liderul suprem acolo, nimeni nu zice nimic în fața lui. Dar el s-a purtat frumos cu noi, cu invitații. Am avut tot ce am vrut, el ne-a tratat cu respect”, spune Cătălin Moroșanu.

Moroșanu, ușor ironic cu Ramzan Kadîrov: ”Nu înțelegea nimic”

Ramzan Kadîrov, unul dintre cei mai cruzi lideri din zona Cacazului, folosit – conform presei internaționale – pentru a rezolva ”treburile murdare” ale lui Vladimir Putin a oferit și o masă luptătorilor care s-au înfruntat în gala organizată pe 23 augurst 2016.

ADVERTISEMENT

”S-a comportat frumos cu noi, m-a și felicitat după luptă. Am stat în stânga lui la masă. Nu am vorbit cu el prea mult, nici nu aveam ce, el vorbește doar rusă, discuta cu traducător. Înțelegea doar rusă, i-am zis și eu `Hello, Mister`, dar atât, nu înțelegea nimic. Ce să îi mai spun? Am vorbit cu alții”, ne-a spus, în exclusivitate, Cătălin Moroșanu.

Și, chiar dacă a fost învins de Zabit Samedov, Cătălin Moroșanu a rămas amic cu luptătorul azer în fața căruia a pierdut meciul din Cecenia. ”Zabit Samedov se antrena și în Belarus și Azerbaidjan. Am ținut o perioadă legătura cu el, era un tip serios, ne-am înțeles bine. Nu am mai vorbit de ceva vreme cu el. Știu că se antrena cu Ramzan Kadîrov, ei erau prieteni”, povestește Cătălin Moroșanu.

Ramzan Kadîrov, spaima dușmanilor lui Vladimir Putin

”Acest război e o dramă, dar din păcate ne va costa și pe noi, ca țară. Au crescut prețurile la combustibil, la cereale, vor crește prețurile și la noi, pe mine asta mă îngrijorează pe lângă drama umanitară din Ucraina”, spune Cătălin Moroșanu.

Drama ucrainienilor a devenit și mai mare atunci când din țara vecină, anunțând că va îndeplini orice ordin al liderului rus.

Până acum însă, Ramzan Kadîrov nu a reușit să își îndeplinească obiectivele, ba chiar presa ucraineană a anunțat că trupele speciale ale țării vecine României au eliminat amenințarea cecenă și pe mâna dreaptă a crudului dictator din Caucaz,

Trebuie precizat că Ramzan Kadîrov are o reputație înfiorătoare, numele lui fiind legat de asasinate, torturi și încălcarea drepturilor omului, liderul cecen fiind făcut responsabil pentru dispariția tuturor rivalilor politici pe care i-a avut în țara natală, dar și pentru o serie de atentate împotriva dușmanilor lui Vladimir Putin.

Ramzan Kadîrov, asasinate în numele lui Vladimir Putin?

Pe 7 octombrie 2006, ziua în care Vladimir Putin împlinea 54 de ani, jurnalista Anna Politkovskaia era împușcată în liftul blocului în care locuia. Ea scrisese o serie de anchete care îl priveau pe Ramzan Kadîrov, iar liderul cecen a fost deranjat cumplit de dezvăluiri făcute și o și amenințase cu moartea.

Ramzan Kadîrov ar fi pus la cale și asasinarea lui Boris Nemțov în 2015, iar imediat după crimă, liderul cecen l-a lăudat pe cel acuzat de uciderea opozantului rus, Zaur Dadayev, despre care a spus că a fost devotat Rusiei prin gestul făcut.

De altfel, cariera politică lui Ramzan Kadîrov – numit la conducerea republicii chiar de Putin – are, în spate, o lungă dâră de sânge, Cecenia fiind una dintre țările în care opozanții dispar pur și simplu, numele lui fiind asociat și cu o serie de asasinate din străinătate.