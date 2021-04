Cătălin Moroșanu, replică fabuloasă pentru soție. Ce i-a șoptit pe aeroport, după Survivor România

Cătălin Moroșanu, de la agonie la extaz și invers, după ce s-a întors de la Survivor România! Astăzi, fostul Faimos a venit la Teo Show, unde a dezvăluit ce i-a spus soției pe aeroport, dar și ce se întâmplă după accidentarea cruntă din Republica Dominicană.

Se pare că nu a avut probleme din cauza alimentației, însă certurile din camp, precum și dorul de familie, i-au pus capac. În emisiunea Teo Show, Moroșanu a povestit cu umor ce discuție a avut cu soția lui Georgiana, pe aeroport.

“Eu îi spun Gălă, de la numele ei de familie, Gălățeanu. I-am spus: mamă, ce frumoasă ești! Mi s-a părut cea mai frumoasă femeie din lume! Am fost cel mai fericit când mi-am revăzut soția. Am realizat că greșeam foarte mult și în fața ei”, a recunoscut fostul Faimos.

Care a fost cel mai greu moment pentru Moroșanu, în tabăra Faimoșilor

Chiar dacă a intrat și el în conflicte cu mai mulți concurenți de la Survivor România, se pare că cel care l-a scos din sărite cel mai rău nu a fost Sebi, ci… Zanni! A rămas plăcut impresionat de Andreea Antonescu și Elena Marin, iar cu Alin Sălăjean și Jador își dorește să iasă la o cafea.

“N-a fost niciodată vorba de alimentație, era vorba de oameni. La un moment dat, s-au dat toate măștile jos. Când vedeai caracterul unora din camp, nu îmi mai venea să susțin… Dacă vezi că un om e îndoielnic, tu te mai duci să îl mai pupi? Îmi venea să plec acasă, am spus asta, dar nu hotărâm noi. Mă bucur din toată inima că sunt acasă, mi-a dat Dumnezeu un semn.

Cel mai greu a fost să locuiești cu oamenii. Când stăteam în zilele alea libere, o luasem razna. Dintre toate emisiunile la care am participat, a fost cea mai grea. Acum îi înțeleg pe cei care stau în pușcărie. M-am dus chitit să slăbesc ca să fiu bun pe traseu, nu te mai ținea suflul. M-am îngrășat cinci kilograme, pentru că am băgat de când am venit…

Erau momente în care trebuia să fiu neutru, se certau colegii mei, îmi era greu să intervin. Eram cu Alin și ăla zicea mereu Moroșanu. Și am luat-o razna, am aruncat cu ceva în el, dar am regretat. Andreea Antonescu m-a scos din mocirlă ca mama lui Ștefan cel Mare. Cred că ambele contează: și partea sportivă și caracterul. Toți care au rămas acum sunt egali din punct de vedere sportiv”, a dezvăluit Moroșanu.

Cătălin Moroșanu, avertisment dur pentru Alex Velea

Când a fost întrebat cine este singurul concurent cu care nu și-ar mai dori să se întâlnească vreodată, în afara emisiunii, Moro a dat un răspuns cât se poate de clar.

“Clar Zanni, niciodată! Nu am putut să accept caracterul lui. Băi, Alex, la un moment dat, copiii ăștia o să facă dinți și o să te muște! (n.r. Alex Velea) A pățit-o și o să o mai pățească. Multe lucruri s-au întâmplat în camp, dar nu au apărut la televizor. Persoana cu care m-am înțeles cel mai bine a fost Elena, din prima zi dormeam unul lângă altul.

Mi-a plăcut caracterul ei, are mult bun simț. Au fost momente când și ei i-a fost foarte greu. Femeile nu au mai avut ciclu de când au venit. Are dereglare hormonală, această competiție este cruntă, sunt niște eroine. Și ca igienă și ca tot”, a declarat Moroșanu.

Ce crede despre colegii din echipa Faimoșilor

“Alexandra Stan este o fată inteligentă. Cosmin Stanciu este un om disciplinat, din toate punctele de vedere. Culiță Sterp… nu știu cum să îl caracterizez. De fiecare dată, când erau anumite conflicte, mereu intervenea. E genul de ardelean. Diplomat. Jador… n-ai cum să nu îl iubești pe Jador, dintre toți băieții, cu el m-am înțeles cel mai bine. Este un om foarte bun la suflet. Pe traseu a rupt.

Majda este o fată de un caracter foarte fain. O femeie foarte faină. Roxana Nemeș este o fată foarte faină, perseverentă, și-a dorit foarte mult să meargă mai departe, a fost o surpriză foarte frumoasă, luptătoare. Simona Hapciuc… cu ea m-am înțeles foarte bine. Își dorea să lupte pentru Dumi, mi-a plăcut că este o femeie foarte asumată. Zanni e un om duplicitar. Ana Porgras… mi-a plăcut foarte mult de fata asta. Este foarte disciplinată. Era tanc când intra pe traseu.

Sebi… ce să spun despre el. Eu cred că pentru el cuvântul frustrare este cuvântul perfect. Este bun pe traseu, dar trăiește cu anumite frustrări pe care le-a avut în viață. Este un băiat foarte inteligent. Andreea Antonescu are un caracter frumos, a scris istorie, o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Tot respectul pentru această femeie! Elena Marin este o femeie educată, vreau să îi felicit și pe părinții ei. Sper din toată inima să ajungă în finală. Acum cum am văzut-o ultima oară… m-am speriat”, a completat luptătorul.