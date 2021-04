Cătălin Moroșanu s-a transformat total la Survivor România. Câte kilograme a slăbit

Probele extenuante și condițiile vitrege de la Survivor România și-au pus foarte serios amprenta asupra lui Cătălin Moroșanu. Nu ne credeți? Ei bine, trebuie să știți că în lunile petrecute alături de Faimoși – și nu au fost deloc puține – Faimosul a reușit să slăbească aproape 25 de kilograme.

„Producătorii mi-au spus că nimeni nu a mai intrat în Survivor cu greutatea mea și totuși am reușit să rămân atât timp și am adus peste 50 de puncte echipei”, le-a dezvăluit acesta fanilor, de îndată ce i s-a permis să posteze din nou pe contul său de Facebook.

Chiar dacă accidentarea gravă pe care a suferit-o în timpul jocurilor i-a întrerupt brusc parcursul în competiție, se întoarce acasă cu capul sus, mândru de ce a realizat atât pe traseu, cât și în camp: „În viață, fiecare are un destin. Al meu a fost să stau până acum în acest concurs”.

„Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și cuvintele frumoase. A fost o provocare incredibilă. Producătorii mi-au spus că nimeni nu a mai intrat în Survivor cu greutatea mea și totuși am reușit să rămân atât timp și am adus peste 50 de puncte echipei.

Am îndurat foamea, am slăbit aproape 25 de kg, am avut o mulțime de obstacole, iar această accidentare a fost cea care mi-a întrerupt drumul. Am fost și voi rămâne același Cătălin Moroșanu pe care îl știți voi.

Cu respect! Ne vedem în curând acasă pentru că îmi e dor nespus de România, cea mai frumoasă țară din lume!”, este mesajul transmis de Cătălin Moroșanu imediat după eliminare.

„Până la urmă, sănătatea contează cel mai mult”

Deși regretă că a fost nevoit să părăsească Survivor România din rațiuni medicale, luptătorul supranumit „Moartea din Carpați” este conștient că sănătatea trebuie să rămână pe primul plan.

„Am meniscul rupt și, chiar dacă aș mai intra pe traseu, ar putea să mă afecteze. Sănătatea este cea mai importantă și vreau să ajung în România pe picioarele mele.

Acum mi-am mai revenit puțin. În viață, fiecare are un destin. Al meu a fost să stau până acum în acest concurs. Până la urmă, sănătatea contează cel mai mult”, a conchis Cătălin Moroșanu.

