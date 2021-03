“Cătălin Moroșanu se simte în plus la Survivor România”. Detalii explozive din jungla dominicană

Cătălin Moroșanu nu își mai găsește locul în echipa Faimoșilor, după eliminarea Andreei Antonescu din competiția Survivor România. Luptătorul este cel mai afectat după ce cântăreața a fost trimisă acasă și a început să se simtă în plus în show.

În această seară, la ora 20:00, la Survivor România se va disputa meciul pentru recompensă. Faimoșii și Războinicii vor evolua pe un traseu mixt, având de înfruntat obstacole, pe sol și pe apă, iar finalul intens ii va solicita la maximum pe concurenții celor două echipe.

Îndemnare, viteză, forță și putere de concentrare, de toate acestea vor avea nevoie concurenții de la Survivor România pentru a intra în posesia recompensei din această ediție, atât de necesară pentru a-și menține forța pentru jocurile viitoare în duelul cu adversarii.

Cătălin Moroșanu, afectat după eliminarea Andreei Antonescu de la Survivor România 2021

După consiliul anterior de eliminare, cel în care Andreea Antonescu a părăsit competiția Survivor România, în urma deciziei publiclui, Zannidache declara că cel care este afectat profund de plecarea Andreei Antonescu este chiar Cătălin Moroșanu.

“Și Moro este foarte afectat de plecarea Andreei. Moro, de când a plecat Andreea, a început să se simtă în plus”, afirmă Zanni.

În ediția din această seară se va disputa primul mini game din acest sezon, o proba care le va testa Faimosilor și Războinicilor, atât viteza de reacție, cât și îndemânarea și forța.

Care este premiul pentru care vor lupta Faimoșii și Războinicii, în jocul pentru recompensă din această seară, dar și cine va câștiga primul mini game disputat în acest sezon, veți putea afla urmărind o nouă ediție a reality-ului incendiar “Survivor România”, în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D!

Andreea Antonescu, atac neașteptat după eliminarea de la Survivor România 2021

La scurt timp de la eliminarea din competiția Survivor România, Andreea Antonescu a vorbit despre parcursul ei în show-ul din Republica Dominicană și a lansat un atac neașteptat.

„Aș vrea să cred că dușmanii erau Războinicii”, a spus artista, spunând că lucrurile nu au stat chiar așa.

„Recunosc, sunt prietenă cu Elena, dar nu am mers acolo cu ideea să fac o coaliție cu Elena. Am văzut că era căzută psihic. Am văzut multe episoade care nu au fost la locul lor. M-am dus oarecum gândindu-mă că poate există o cale de mijloc. Am acordat șanse și taberei care se vede cu ochiul liber, băieților”, a dezvăluit Andreea Antonescu în emisiunea Ștafeta mixtă. (Vezi AICI toate declarațiile făcute de Andreea Antonescu)