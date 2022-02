Cătălin Moroșanu, tată pentru a doua oară: „Nu mă așteptam să am băiat. S-a născut prematur”. Primele imagini cu bebelușul

Cătălin Moroșanu a devenit tată pe pentru a doua oară pe 1 decembrie, chiar de Ziua Națională a României. Băiețelul lui, Nicolas Patrick, s-a născut prematur, dar totul a fost în regulă și acum toți patru sunt împreună acasă.

Luptătorul și soția lui, Georgiana, sunt împreună de 20 de ani și mai au o fetiță, Natalis, în vârstă de 11 ani. Fostul concurent Survivor a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a oferit mai multe detalii despre fericitul eveniment și a arătat primele imagini cu bebelușul.

Cătălin Moroșanu e tată de băiat

Cătălin Moroșanu a dezvăluit faptul că soția lui a rămas însărcinată chiar după Acesta este de părere cu experiența Survivor România i-a fost prielnică și l-a ajutat să se vindece și să se redescopere spiritual.

„Sunt foarte fericit, n-am ce să mai zic. S-a născut pe 1 decembrie, o să fie un patriot adevărat. Mi-am dorit foarte mult al doilea copil și ,culmea, s-a întâmplat cum am venit din Survivor. Georgiana a rămas însărcinată și am fost foarte bucuroși. Nu mă așteptam să am băiat.”, a declarat Cătălin Moroșanu.

Nicolas Patrick s-a născut prematur

Băiatul lui Cătălin Moroșanu a venit pe lume cu două luni mai devreme decât ar fi trebuit. Georgiana, soția luptătorului, a mers la medic pentru un control de rutină atunci când au început contracțiile și a fost anunțată ca o să nască.

Atunci când a fost sunat pentru a i se da vestea, Cătălin Moroșanu era la academia sa, acolo unde antrenează viitori luptători.

El a recunoscut că își mai dorea un copil. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Coronavirus, fostul concurent Survivor nu și-a putut vedea băiețelul timp de 3 săptămâni, cât cel mic a fost internat în spital.

„Am mai încercat, n-am folosit alte metode, așa a vrut Dumnezeu. Georgiana s-a dus la spital doar să facă niște analize. Atunci a avut contracții. Eu eram la sală, cu elevii, îi antrenam.

M-am trezit că mă suna că trebuie să se opereze. M-am panicat total, nu mai știam ce e cu mine. S-a născut prematur, cu două luni mai devreme.

N-am putut să intru în spital pentru că erau regulile de Covid. Nu l-am văzut 3 săptămâni. M-am dus să scot certificatul constatator de naștere de Sf. Nicolae. Nicolas Patrick i-am pus numele.”, a povestit Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu: „Familia este cea mai importantă”

Luptătorul a dezvăluit că în cei 20 de ani petrecuți alături de soția lui s-a schimbat foarte mult. Dacă în trecut punea accentul pe lucrurile materiale, acum

„Am realizat că gloria și faima sunt trecătoare, dar familia este cea mai importantă, pentru că ea îți dă un sens în viață și un motiv de a lupta. Prin ei trăim și ei sunt singura avere. Odată cu viața și cu greutățile am ajuns la concluzia asta.

Lumea pe stradă îți oferă aplauze, dar alea nu te hrănesc sufletește. Îți hrănești sufletul cu oamenii cu care stai și cu familia pe care ți-o întemeiezi.”, a recunoscut Moroșanu.