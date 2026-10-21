Cătălin Moroșanu vine cu o nouă perspectivă după atacul de la școala din Bistrița: „Eu vreau să vorbesc despre celălalt copil”

ADVERTISEMENT

Cazul recent de la școala din Bistrița, unde o profesoară și un elev au fost răniți de un alt elev înarmat cu un cuțit, a scandalizat întreaga țară. Cătălin Moroșanu a ales să atragă atenția asupra gestului făcut de copilul care a intervenit pentru a-și apăra cadrul didactic, băiatul îmbrăcat în echipamentul Rapidului, care a fost la rândul său înjunghiat.

Cătălin Moroșanu, reacție după atacul de la școala din Bistrița

România a fost zguduită luni dimineață de un eveniment sângeros. O profesoară de matematică și un elev de 12 ani . Cazul a stârnit o mulțime de reacții despre agresor, un adolescent de 13 ani, elev în clasa a VII-a. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Cătălin Moroșanu a vorbit despre care a intervenit să își salveze cadrul didactic și despre nevoia ca societatea să ofere mai multă vizibilitate exemplelor pozitive, în loc să se concentreze exclusiv asupra celui care a comis atacul.

ADVERTISEMENT

„În ultimele zile, s-a vorbit mult despre copilul care a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg. Eu vreau să vorbesc despre copilul care a sărit să-și apere profesoara, despre curajul lui, despre grija pentru un alt om, într-un moment în care i-a fost, cu siguranță, teamă”, a transmis Cătălin Moroșanu. Acesta a insistat și asupra rolului pe care îl au adulții în formarea noilor generații, considerând că exemplele de curaj și bunătate trebuie promovate mai mult. „Copiii învață și din ceea ce noi alegem să punem în lumină. Dacă vorbim neîncetat despre cel care a făcut rău, riscăm să oferim răului o notorietate care poate deveni un precedent periculos”, a mai scris fostul sportiv.

Cătălin Moroșanu vrea să continue campania împotriva bullyingului

Cătălin Moroșanu a amintit și de implicarea sa în campaniile desfășurate în școli și licee împotriva bullyingului. Fostul sportiv susține că va continua acest demers la nivel național, pentru a le transmite tinerilor mesaje despre respect, autocontrol și responsabilitate. „Voi continua această campanie la nivel național. Pentru că tinerii au nevoie de exemple pozitive. Au nevoie să audă și despre puterea de a învinge: să-ți învingi frica și impulsurile, să ceri ajutor, să depășești momentele grele și să construiești ceva bun în viața ta”, a mai transmis acesta.

ADVERTISEMENT

Cătălin Moroșanu vrea să îl întâlnească în persoană pe elevul care a intervenit să își salveze profesoara

Mesajul său a fost însoțit și de câteva cuvinte adresate direct elevului rănit, un elev de 12 ani care purta un hanorac cu însemnele formației giuleștene, în timp ce încerca să-și apere profesoara. Moroșanu și-a exprimat dorința de a-l întâlni personal și de a-i strânge mâna pentru gestul său plin de curaj. „Copile curajos, îți doresc să te faci bine și să primești toată grija de care ai nevoie. Îți mulțumesc pentru că ai încercat să-ți aperi profesoara, ai dat o dovadă de mare curaj și vreau să îți strâng personal mâna. Ai tot respectul meu. Să le arătăm copiilor că binele are putere și că merită urmat. Tu ești adevăratul exemplu în această poveste. Multă sănătate tuturor!”, a încheiat Cătălin Moroșanu postarea de pe contul personal de Facebook.