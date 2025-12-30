Cătălin Mulţescu, antrenat de tatăl său: “Mi-a dat şi vreo două amenzi! I-am spus mamei să îmi dea banii înapoi”

ADVERTISEMENT

Cătălin Mulțescu a fost un portar foarte apreciat în primul eșalon, în principal datorită reflexelor. Astra, Ceahlăul Piatra-Neamț, Petrolul Ploiești sau Jiul Petroșani sunt doar câteva dintre echipele unde și-a lăsat, de-a lungul carierei, amprenta. În 2008, a renunțat la carieră. Tatăl său, Gheorghe Mulțescu, i-a fost mereu alături și l-a susținut necondiționat. Cel poreclit SMURD-ul a fost mereu corect cu fiul său și nu l-a avantajat nici atunci când l-a avut elev.

Când a conștientizat Cătălin Mulțescu că trebuie să renunțe la fotbal

În direct la FANATIK DINAMO, și-a amintit de momentul în care a hotărât să renunțe la cariera de portar și să înceapă un alt drum. Tatăl său nu l-a influențat deloc și l-a lăsat să ia singur decizia.

“A lăsat decizia la mine. Eu am fost cel care… El (n.r. Gheorghe Mulțescu) era la Piatra Neamț și am vrut să mai revin… Am fost la ei vreo trei luni, am zis că merge să mă reapuc… Și l-a transferat pe Thomas Villadsen, un danez, portar foarte bun.

Am simțit că nu pot să concurez cu el, nu mai eram eu. Am zis gata, nu are niciun rost, trebuie să fac altceva. Și am început cu Sportul Studențesc”, și-a amintit Cătălin.

La ce echipe a fost antrenat de tatăl său, Gigi Mulțescu

De-a lungul carierei, Cătălin Mulțescu l-a avut ca antrenor pe tatăl său la două echipe. Totuși, în ciuda situației, cei doi s-au descurcat și au reușit rezultate remarcabile.

“Am fost antrenat de tata în două rânduri. La Astra și la Jiul Petroșani. Cu Astra, o jumătate de an, chiar mai mult un pic. Venise înainte de vacanța de iarnă, mai erau vreo patru meciuri. Nu eram într-o poziție foarte bună cu echipa și am reușit să ne salvăm. Am avut vreo 10 sau 11 meciuri fără înfrângere, am terminat pe locul 9 undeva. A fost un pic atipic, dar ne-am descurcat”, a spus fostul portar.

De ce și-a amendat Gigi Mulțescu fiul

, în perioada când i-a fost antrenor, nu i-a tolerat niciodată actele de indisciplină, iar când a fost cazul, l-a sancționat financiar.

“Mi-a dat și vreo două amenzi. Una pentru că am degajat o minge peste tribună. Erau niște exerciții de finalizare și se trăgea la poartă din mai multe părți. Și trebuie să te miști repede. Și la una dintre ele nu am făcut-o și am primit o minge direct în față. Am luat-o și am degajat-o. Nu a mai venit mingea înapoi, a furat-o, cred, cineva de pe acolo. Când a fost prima de joc… Era o minge Adidas atunci ține minte… 100 de dolari a fost. Am plătit amenda.

A doua am avut-o la Petroșani, la un meci în Croația. M-am luat cu un adversar și am luat cartonaș roșu. Am ieșit afară și am fost amendat. Nu am discutat chestia asta niciodată cu el. Dar l-am înțeles atunci, într-un fel. Dar prima dată, cu mingea, am fost frustrat. I-am dat telefon mamei să-i spună să-mi dea banii înapoi că nu mai vin. Asta i-am zis. Și mi-a zis că dacă lipsesc de la antrenament se dublează. Și am preferat să plătesc 100 de euro în loc de dublu”, a spus Cătălin Mulțescu la FANATIK DINAMO.

Cum își caracterizează Cătălin Mulțescu tatăl

Fostul portar și-a amintit, totodată, cum era Gigi Mulțescu ca antrenor și a dezvăluit motivele pentru care tatăl său a fost iubit de jucători oriunde a antrenat.

“Era un om care se făcea foarte repede înțeles, ținea foarte mult la jucători. Mereu a preferat să se certe cu cei din conducere decât să aibă atmosferă proastă în echipă. Tot timpul era aproape de jucători, tot timpul îi învăța fotbal, tot timpul avea o vorbă bună pentru ei. Îi plăcea foarte mult fotbalul, să atacăm, să avem mingea, să marcăm multe goluri. Mereu avea un motto, trebuie să dăm un gol mai mult ca adversarul ca să câștigăm. Prin asta a câștigat peste tot”, a spus Cătălin Mulțescu.