Cătălin Mulţescu, dezvăluiri în lacrimi despre ultimele zile ale tatălui său: “E un coşmar pe care nu vreau să-l mai trăiesc vreodată! M-a strâns de mână când m-a auzit vorbind”

În urmă cu mai bine de un an, fotbalul românesc a pierdut un nume uriaș. Gigi Mulțescu, fostul mare jucător și antrenor, s-a stins din viață în septembrie 2024, la vârsta de 72 de ani. Fiul său, Cătălin, a povestit cu lacrimi în ochi ultimele zile ale legendei lui Dinamo.

Un an de la dispariția lui Gigi Mulțescu. Cum și-a trăit ultimele zile fostul mare antrenor român

Gigi Mulțescu, poreclit „SMURD-ul”, a fost unul dintre cei mai apreciați antrenori din fotbalul românesc. A pregătit numeroase echipe din campionatul intern și a făcut carieră și în afara țării. A primit chiar cetățenie turcă, iar la înmormântare foști colegi și elevi au venit să își ia rămas-bun.

Din păcate, însă, moartea nu iartă pe nimeni. A suferit mult din cauza unei boli cumplite, Alzheimer. A ajuns la spital în urma unei pneumonii severe, iar doctorii nu au mai putut să îi salveze viața.

Cătălin Mulțescu a povestit, cu lacrimi în ochi, ultimele zile ale tatălui său

Fiul său, Cătălin, a fost invitatul lui Cristi Coste în emisiunea FANATIK DINAMO. Acesta a povestit cum s-au simțit ultimele zile ale lui Gigi Mulțescu și nu a reușit să își stăpânească emoțiile. A vorbit cu lacrimi în ochi despre tatăl său.

„El avea probleme deja după ce s-a retras de la Dinamo. Avea Alzheimer. Se activase boala. Era o formă atipică. Uita niște lucruri. Era lucid. Secvențe. Tot timpul îi arătam poze. Își amintea de toată lumea. Nu era un om bolnav, doar că era o problemă cu memoria. Dintr-o dată a făcut o pneumonie și l-am internat la Urgențe. Toată lumea a roit lângă el.

A făcut tratamente cu antibiotic, dar nimic nu a funcționat. Nimic. Era un corp slăbit. Asta a fost. Au fost 3 zile de coșmar pe care nu aș vrea să le mai trăiesc vreodată. Nu puteam să îl ajut. Eram singurul om din casă care putea să alerge. Domnul Badea ne-a ajutat cu locul de veci. Și Cristi Borcea ne-a ajutat”, a amintit Cătălin Mulțescu cu lacrimi în ochi.

Gigi Mulțescu a fost înmormântat în cimitirul Reînvierea. Oameni importanți din Turcia au venit în București pentru a-și lua rămas bun de la fostul mare antrenor

, la dorința soției sale. Cătălin a vorbit despre zilele de priveghi, dar și despre ajutorul pe care l-a primit din partea oamenilor importanți care au activat la Dinamo.

„Eu am vrut să iau un loc de veci la Reînvierea și mi s-a închis ușa în nas. Au spus că nu au. Nu era vorba de bani. Domnul Badea a întrebat-o pe mama unde ar vrea să fie înmormântat. El, fiind fost cadru militar, ar fi avut în Ghencea loc. Mama a zis: «Păi merg eu până tocmai în Ghencea?» S-a rezolvat până la urmă la Reînvierea.

A fost și varianta Hațeg luată în calcul, dar era extrem de greu. Trebuiau făcute multe pregătiri. Aici am putut să am totul sub control. Am putut rezolva cu certificatele. Mi-am dat seama cât a fost de apreciat când a venit lumea să își ia rămas-bun. Au venit oameni din Turcia cu avion privat. Au venit și doi-trei jucători pe care îi luase ca amatori și au ajuns la Fener și Beșiktaș. Asta a fost”, a mai spus Cătălin Mulțescu.

Vestea care i-a dat lumea peste cap lui Cătălin Mulțescu

Șocul a fost unul uriaș pentru Cătălin Mulțescu atunci când a aflat vestea că tatăl său s-a stins din viață. La spital, fostul mare antrenor îi strângea mâna în momentul în care îi auzea vocea. Mama acestuia a fost cea care l-a anunțat.

„Pentru noi a fost un șoc. Știam că este bolnav și are probleme cu Alzheimerul. Era prezent. Știam că îl găsesc în pat și pot să mai vorbesc cu el. Eu am venit din Cipru când am aflat că e complicată situația. Dănciulescu m-a chemat la Dinamo ca să pot fi alături de el și să stau lângă el. Eram singurul care putea să alerge din stânga în dreapta. Am rămas acasă. Vedem din vară ce va fi.

În spital m-a strâns de mână când m-a auzit vorbind. Avea și o rană la picior. Era și sora mea cu mine. Ne strângea de mână. A fost greu. Ne-am strâns toți trei. A venit și mama mea. Ea m-a anunțat. Mi-a spus că nu mai este”, continuă fiul fostului mare antrenor.

Cum a trecut Cătălin Mulțescu peste șocul dispariției tatălui său

Gigi Mulțescu avea, în timpul vieții, obiceiul de a aduna cât mai multe poze, întrucât voia ca el și familia lui să își amintească momentele frumoase ale vieții. Cătălin s-a refugiat în amintiri după decesul tatălui său.

„M-am uitat la poze prima dată. Strângea foarte multe poze. Spunea că amintirile nu pleacă nicăieri și te trezești cu ele. Asta am făcut. M-am uitat la poze. Nu știam ce e cu mine. Multă lume ne vizitase. Noaptea, 3 zile, nu am putut să dorm. A fost și greutatea de a nu îl mai vedea. Am stat mult la stadion. Stafful de la Dinamo m-a ajutat să trec peste.

Mama a trecut și ea greu. Tot timpul are pozele lângă ea. Zilnic trec pe la ea. E și sora mea acolo. Lucrurile merg mai ușor așa. Odată pe săptămână merg la cimitir, în general înainte de meciuri. M-a ajutat toată viața și mă ajută și acum”, a mai povestit Cătălin Mulțescu.

Ultima discuție despre fotbal purtată de Gigi Mulțescu

Chiar și în finalul vieții, Gigi Mulțescu se uita la meciurile de fotbal, iar fiul său a povestit una dintre ultimele discuții cu fostul mare antrenor. L-a întrebat cine e mai bun, Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo, iar acesta a răspuns că fostul star de la Barcelona.

„Stăteam lângă el pe pat și ne uitam la televizor. L-am întrebat: Ronaldo sau Messi? Mi-a spus că Messi pentru că era mai tehnic. Asta a fost ultima mea discuție cu el legată de fotbal”, și-a mai amintit fiul lui Gigi Mulțescu.