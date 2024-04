Cătălin Oprișan, război cu fanii CSA Steaua după o postare legată de FCSB: „Câtă lipsă de bun simț!”

Cătălin Oprișan a scris mai multe cărți despre istoria Stelei, însă ziaristul o consideră pe FCSB continuatoarea Stelei. Acest lucru , care l-au contrat dur într-o postare pe Facebook.

Cătălin Oprișan a stârnit iureșul după o postare despre Ilie Savu, legenda Stelei

Cătălin Oprișan a avut o postare controversată după ce : „Unii zic că de aici, de la Sanatoriul Sinaia, a început totul. De la primul cantonament. Alții că nu e adevărat, că treaba e nou-nouță. Propun să urcați la primul cat, să-i povestiți ce și cum lui nea Iliuță Savu. Sigur vă lămurește el!”, a scris jurnalistul pe pagina de Facebook.

Suporterii Stelei de la pagina Steaua Liberă l-au atacat dur pe Cătălin Oprișan: „Există unii de o jegoșenie cum rar vezi. E vorba de ei, ziaricii nesimțiți, care profită de oamenii în vârstă sau care se folosesc de numele celor care nu se mai află printre noi, ca să dezinformeze.

Exemple avem cu sutele. Să ne aducem aminte doar cum niște nenorociți îl tot sunau pe nea Imi ca să obțină de la el orice declarație pozitivă despre FC Fcsb, pentru a se folosi de ea ca să spună că echipa lui Becali e Steaua.

Oprișan, care se tot dă stelist, se folosește acum de numele lui Ilie Savu, tot ca să dezinformeze. Ilie Savu ne-a părăsit acum aproape 14 ani. Nu l-a suportat niciodată pe Becali, despre care a spus că este ‘de două ori mai rău decât Ceaușescu’.



‘Normal ca stiu ce se intampla si ma doare sufletul. Steaua e copilul meu, am fost acolo de la început, de când s-a format echipa, de când s-a pus prima cărămidă la stadion. Dar așa ceva n-am mai trăit! Cred că suporterii trebuie să continue să protesteze. Să pună presiune pe Gigi Becali. Ori se potolește și îl lasă pe antrenor și pe jucători să-și facă treaba, ori să plece!

Păcat că așa ar putea să facă rău și echipei. (n.r. dacă suporterii ar fi făcut proteste împotriva fostului pușcăriaș) Am ajuns să cred că numai așa Steaua poate fi salvată. Becali un tip needucat, care nu are respect pentru nimeni și nimic. Un exaltat care azi spune ceva și mâine cu totul altceva. Auzi, vrea să vândă el Steaua! Dar ce, e a lui? De unde și până unde? După ce ca a spus că nici nu e stelist!’, a spus Ilie Savu pentru Gsp, în 2009.

Și asta era înainte ca lumea să afle că Becali nu a cumpărat niciodată Steaua, că a înființat altă echipă în 2003 și că a furat numele, marca și locul Stelei în campionat. Iar Oprișan vine să ne spună nouă că Ilie Savu s-ar fi bucurat pentru FC Fcsb sau că ar fi susținut echipa asta infectă! Rar vezi atâta nesimțire!

Oprișane, de ce nu mergeți tu și cu colegii tăi la Gigi Becali, ca să îi cereți să vă arate actele prin care a cumpărat Steaua? Ce? E greu? Nu știți unde stă? Mergeți, mă, la el și cereți-i actele: ‘Nea Gigi (că așa vă place să îi ziceți), arată-ne, bre, și nouă actele, ca să nu ne mai înjure suporterii, să nu ne mai spună că suntem oi și să le închidem gurile!’

De ce e greu să faceți asta? De ce trebuie mereu să vă bateți joc de oamenii care chiar au făcut ceva pentru fotbal, fără de care voi ați fi fost azi muritori de foame? Ce mai trebuie să facă Ienei ca să îl respectați și ca să nu încercați să îl tot manipulați și să îi băgați cuvinte în gură?

Ca să nu vă întrebăm ce ar mai putea să facă Ilie Savu, de acolo de sus, ca voi să îi respectați numele și ca să nu îl mai folosiți pentru a-i face propagandă unui cioban pușcăriaș. Există doar slujitori. Iar cei mai răi dintre ei sunt cei care își bat joc de sportivii în vârstă sau care ne-au părăsit, care sunt cei mai vulnerabili și care nu se pot apăra. Dar aici intevenim noi, suporterii”.

Cătălin Oprișan a contraatacat printr-o nouă postare pe Facebook: „Steaua București 07.06.1947 – 29.04.2024. ‘Liberii’ sunt deja prea mult”

Cătălin Oprișan a replicat printr-o nouă postare pe Facebook în care a vorbit și mai clar despre FCSB drept continuatoarea Stelei: „Steaua București 07.06.1947 – 29.04.2024. Trei ani am adunat informații. Un an și jumătate am scris la ea. Nu am cum să mă ascund. Cea mai vândută carte a anului 2009.



Premiul ‘Ioan Chirilă’. 10.000 de exemplare. Azi, pe OLX, e 2.000 de RON și se vinde în șase mintute de la postarea anunțului. Istorie, nu subiectivism. Cu Ghenci – aga, cu tancurile sovietice, cu Sevilla, cu tot. Am cerut, EXPRES, ca G.B. să NU VINĂ la conferința de presă, pentru a elimina orice conexiune. La lansare, am stat lângă Ilie Savu, Țop Voinescu, Tudorel Stoica, Anghel Iordănescu, Marius Lăcătuș.

Gabi Balint a ținut cartea vreo 15 ani: ‘de când te caut să mi-o semnezi’… I-am găsit pe ultimii trei supraviețuitori ai primei echipe, i-am adus cu taxiul la stadion, în timp ce Mladin plângea. Băi, neinstruiților, voi aveți habar ce moment a fost acela???? Alături de Bobby Durbac am pus bazele Muzeului. Cât a viețuit, nu e treaba mea!

Nu postez des despre. Când o fac, de fiecare dată scriu că cei care se ceartă între ei ar trebui să se afișeze în fața lui nea Iliuță Savu, ‘Parașută’, pentru a-i spune cum de sunt mai multe. Cu palmares, cu decizii judecătorești, cu jucători împărțiți și ei, certați… N-am jignit, n-am dat verdicte, iar nu e treaba mea sa fac asta. Am fost pe ‘Arenă’, am fost pe ‘Ghencea’.

Dar ‘liberii’ sunt, deja, mult prea mult. Au o singură placă. De fapt, două. ‘Oi’ și ‘vânduți’. Atât.

Știu că nu interesează pe nimeni, dar am zis să anunț că, pentru mine, Steaua a murit ieri. Faceți ce vreți, înjurați cât puteți! Probabil că și acum o veți face… Și nu mai cereți cărți, că nu mai am! Păstrez un singur exemplar, așa, de dragul vremurilor apuse!”.

Duelul postărilor pe Facebook a continuat. Steaua Liberă, atac dur la adresa lui Cătălin Oprișan: „Câtă lipsă de bun simț!!!”

Steaua Liberă a venit din nou cu o postare și mai acidă și l-a pus la punct pe Cătălin Oprișan: „Câtă lipsă de bun simț!!! Ai scris cărți? Și ce dacă ai scris cărți? Ești singurul care a scris despre Steaua? A scris și Vochin. Apoi a venit cu propunerea ca Stadionul Steaua să fie redenumit ‘Mirel Rădoi’ (finul lui Gigi Becali, dar sigur știi asta) când joacă FC Fcsb acolo.



Oare tu realizezi ce jignire mare e asta? Unde s-a mai întâmplat vreodată ca stadionul unei echipe să fie redenumit doar pentru că a fost închiriat pentru unul sau mai multe meciuri altei echipe?! Doar la noi se poate și doar în mințile voastre disperate să includă FC Fcsb în viața Stelei.

Doar pentru că ați scris cărți, nu înseamnă că aveți voie să jigniți Steaua.

Tu și colegii tăi v-ați fofilat pe lângă marii fotbaliști steliști și acum folosiți numele lor pe post de scuturi, ca să vă apărați de fiecare dată când îl pupați pe fostul pușcăriaș. ‘Balint a ținut cartea..’ Și ce? Nici asta nu-ți dă voie să îți bați joc de Steaua.

„Ai stat degeaba lângă Ilie Savu. Nu s-a prins nimic de tine”

Ai stat lângă Ilie Savu? Ai stat degeaba, pentru că tot nu s-a prins nimic de tine. Așa că tu nu ești în măsură să le dai sfaturi ‘celor care se ceartă între ei’. Tu ești doar un vânzător de cărți. Închide gura, pleacă privirea, nu mai vorbi despre Steaua!

Dacă totuși te interesează subiectul, află că ‘Am fost pe Arenă, am fost pe Ghencea’ nu pușcă. Dacă ai fost pe Arenă, nu mai veni niciodată în Ghencea! Ne jignești, ne murdărești, ne provoci greață. Tu și cei ca tine, toți o faceți. Steaua București chiar nu are nevoie de ‘nehotărâți’ care stau cu fundurile în câte bărci prind. Stai la Arenă, lasă Ghencea!

Și nimănui nu-i pasă dacă pentru tine Steaua a murit ieri. Steaua nu a murit. Steaua e bine, în Ghencea. Are ea problemele ei, dar e bine, spre disperarea ta și a celor ca tine, deranjați că sunt numiți ‘oi’ și ‘vânduți’.

Nu ești oaie? Nu ești vândut? Ok. L-ai sunat pe Becali ca să îi ceri actul care dovedește că echipa lui e Steaua? E atât de simplu. Dacă vrei să dovedești că nu ești oaie și că nu ești vândut, cere-i actul ăla, publică-l și arată lumii că nu e o prostie să mergi ‘și pe Arenă, și pe Ghencea’. Altfel, până nu publici acel act, FC Fcsb nu este Steaua. Dacă nu este Steaua, nu o mai asocia cu Steaua. Vinde cărți și vezi-ți de treaba ta, dar lasă Steaua”, se mai arată în postarea suporterilor.