Cătălin Popa vrea să bată toate recordurile! Arbitrul a fost delegat în Cupa României Betano și a ajuns la 3 meciuri în 4 zile

Cătălin Popa este, de departe, unul dintre cei mai „munciți” arbitri din România. Oficialul a fost la VAR, în weekend, la două meciuri tari din Superliga României, iar marți se va ocupa de duelul dintre Farul și CSM Alba Iulia, din Cupa României Betano.

Cătălin Popa, 3 meciuri în 4 zile

Sâmbătă seara, Cătălin Popa a fost la VAR la duelul dintre Rapid și Universitatea Craiova. Arbitrul central a fost István Kovács. A fost un meci lipsit de decizii controversate. Totuși, la final, giuleștenii au criticat cartonașul roșu încasat de Petrila.

Peste doar o zi, Cătălin Popa a fost delegat la un alt derby. El a făcut parte din brigada de arbitraj de la Dinamo – FCSB. . Roș-albaștrii au cerut, în prima repriză, un penalty după un presupus henț în careu, însă nu l-au primit.

La doar două zile distanță de cele două derby-uri din campionat, Cătălin Popa merge la Ovidiu pentru confruntarea din Cupa României Betano dintre Farul Constanța și CSM Alba Iulia. Este al treilea său meci la VAR în doar patru zile. La centru va fi Răzvan Negară, iar tușierii delegați au fost Ionuţ Marius și Daniel Vlase.

Cătălin Popa este unul dintre cei mai apreciați arbitri VAR din Europa. El s-a adaptat foarte bine noii tehnologii. Drept urmare, a fost răsplătit.

Gigi Becali: „Are faţa luminoasă, nu este întunecat deloc”

„Nu am emoţii privind arbitrajul. Am văzut un arbitru aseară, foarte stabil pe decizii. Deşi am avut un 11 metri şi eliminare, plus încă un 11 metri. Nu dau vina pe arbitrul principal, dau vina pe arbitrul de la VAR, pe Cătălin Popa.

Erau faze de VAR. Nu puteai să-i pretinzi lui Florin Andrei să dea acolo penalty când dă ăla (n.r. Olsen) cu mâna. Nu poți să-i spui. VAR să facă reluări, să-l cheme la margine şi să-i spună că respinge cu braţul.

Are faţa luminoasă, nu este întunecat deloc. Ia hotărâri clare, ce vede el. I-am spus lui Meme că erau ambele faze de VAR, plus faultul lui Milanov la Cisotti. Erau de VAR”, a declarat patronul de la FCSB, Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, după meciul cu Dinamo.