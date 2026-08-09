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Cătălin Preda, primele declarații cu medalia de aur la gât! Ce a spus după ce a cucerit Parisul la Campionatele Europene de natație

Cătălin Preda a obținut prima medalie de aur a României la Campionatele Europene de natație de la Paris! Ce a declarat după ce și-a sursclasat adversarii
Ciprian Păvăleanu
09.08.2026 | 19:23
Catalin Preda primele declaratii cu medalia de aur la gat Ce a spus dupa ce a cucerit Parisul la Campionatele Europene de natatie
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Ce a declarat Cătălin Preda după ce a obținut medalia de aur la Campionatele Europene de natație de la Paris. Foto: Hepta.ro
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Înaintea competițiilor de înot, Campionatele Europene de natație de la Paris au început cu probele de sărituri de la mare înălțime, unde România a fost reprezentată de Cătălin Preda și Constantin Popovici. Primul dintre ei a obținut medalia de aur, la o diferență considerabilă de urmăritori.

Cătălin Preda, prima medalie de aur pentru România la Paris

Înainte ca David Popovici, starul României de la Campionatele Europene, să intre în scenă, Cătălin Preda a captat toată atenția la Paris. Chiar dacă probele de sărituri de la mare înălțime nu sunt atât de populare precum cele de înot, sportivul de 35 de ani tot a reușit să facă o întreagă națiune mândră de performanțele sale.

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După primele sărituri, Preda și Popovici erau clasați pe locurile 3 și 4, însă ultima săritură i-a diferențiat. Din păcate, Popovici a ratat săritura, în timp ce Preda a executat perfect o săritură de dificultate 5,2, care l-a propulsat direct pe primul loc, cu 411,60 puncte, la o diferență mare de locul 2, ocupat de Andrea Barnaba (Italia), cu 386 de puncte.

 

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O postare distribuită de European Aquatics (@euroaquatics)

Ce a declarat Cătălin Preda cu medalia de aur la gât

La puțin timp după ce a devenit campion european, Cătălin Preda s-a arătat foarte entuziasmat de reușita sa. Nimic nu se poate compara cu fericirea unui om a cărui muncă de ani întregi este răsplătită: „Sunt cel puțin euforic. Aștept asta de multă vreme. Am venit aici concentrat pe a da totul și nu poate fi un moment mai frumos decât să am, în sfârșit, medalia la gât. Din fericire, toți anii în care am muncit au meritat datorită a ce s-a întâmplat aici, în Paris”

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„Știam de când am intrat în apă că a mers bine. Știam încă de când am sărit că va merge bine. Odată cu aceste Campionate Europene, platforma de 20 de metri a devenit o prioritate”, „Comunitatea e unul din motivele principale pentru care încă fac asta full-time. E un proiect full-time pentru mine, o călătorie foarte personală. Sper că oferim un exemplu bun generației care ne admiră și ne urmărește. Mă uit cu entuziasm la ce îmi rezervă viitorul”, a declarat Cătălin Preda.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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