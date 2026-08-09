Cătălin Preda, primele declarații cu medalia de aur la gât! Ce a spus după ce a cucerit Parisul la Campionatele Europene de natație

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Înaintea competițiilor de înot, Campionatele Europene de natație de la Paris au început cu probele de sărituri de la mare înălțime, unde România a fost reprezentată de Cătălin Preda și Constantin Popovici. Primul dintre ei a obținut medalia de aur, la o diferență considerabilă de urmăritori.

Cătălin Preda, prima medalie de aur pentru România la Paris

Înainte ca Cătălin Preda a captat toată atenția la Paris. Chiar dacă probele de sărituri de la mare înălțime nu sunt atât de populare precum cele de înot, sportivul de 35 de ani tot a reușit să facă o întreagă națiune mândră de performanțele sale.

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După primele sărituri, Preda și Popovici erau clasați pe locurile 3 și 4, însă ultima săritură i-a diferențiat. Din păcate, Popovici a ratat săritura, în timp ce , cu 411,60 puncte, la o diferență mare de locul 2, ocupat de Andrea Barnaba (Italia), cu 386 de puncte.

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Ce a declarat Cătălin Preda cu medalia de aur la gât

La puțin timp după ce a devenit campion european, Cătălin Preda s-a arătat foarte entuziasmat de reușita sa. Nimic nu se poate compara cu fericirea unui om a cărui muncă de ani întregi este răsplătită: „Sunt cel puțin euforic. Aștept asta de multă vreme. Am venit aici concentrat pe a da totul și nu poate fi un moment mai frumos decât să am, în sfârșit, medalia la gât. Din fericire, toți anii în care am muncit au meritat datorită a ce s-a întâmplat aici, în Paris”

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„Știam de când am intrat în apă că a mers bine. Știam încă de când am sărit că va merge bine. Odată cu aceste Campionate Europene, platforma de 20 de metri a devenit o prioritate”, „Comunitatea e unul din motivele principale pentru care încă fac asta full-time. E un proiect full-time pentru mine, o călătorie foarte personală. Sper că oferim un exemplu bun generației care ne admiră și ne urmărește. Mă uit cu entuziasm la ce îmi rezervă viitorul”, a declarat Cătălin Preda.