Exclusiv. Ministrul justiției a divorțat de Alina și a rămas fără avere. Fosta soție a lui Cătălin Predoiu are o afacere cu bijuterii

Cătălin Predoiu, actualul ministru al justiției în guvernul Ciucă, a mai îndeplinit această funcție și în guvernele Tăriceanu, Boc, Ungureanu și Orban. De menționat că, în 2013, Predoiu a fost contracandidatul lui Klaus Iohannis în cursa internă a alianței PNL-PDL pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale din 2014.

Avocat pe drept comercial, Cătălin Predoiu a intrat în atenția publică în momentul nominalizării sale, în februarie 2008, ca ministru al justiției de către premierul de la acea vreme, Călin Popescu Tăriceanu.

Predoiu a participat și la alegerile pentru Primăria Capitalei, în 2016, fiind candidatul PNL după ce Ludovic Orban și Marian Munteanu s-au retras din cursă. După ce a strâns doar 11% din voturi, fiind învins clar de Gabriela Firea, Predoiu a demisionat din funcția de președinte al organizației PNL București.

Cătălin Predoiu a fost de cinci ori ministru al justiției

Pe 21 ianuarie anul curent, Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ). inspirată din modelul Parchetului European, cu 12 procurori la centru şi 30 în teritoriu, a anunțat Cătălin Predoiu.

”Principala prevedere a proiectului de lege şi scopul proiectului este desfiinţarea SIIJ, începând cu data adoptării proiectului de lege. Pentru investigare infracţiunilor care până acum erau în competenţa SIIJ am folosit un model inspirat din funcţionarea Parchetului European, adică un număr de 12 procurori în centru, la Bucureşti, şi 30 de procurori răspândiţi în ţară, câte doi procurori de fiecare Curte de apel, în total 42 de procurori, care vor investiga infracţiunile care până acum erau în competenţa SIIJ.

Aceşti procurori sunt anume desemnaţi de Plenul CSM. Cei 12 procurori din Bucureşti vor fi selectaţi şi desemnaţi de Plenul CSM, din cadrul Secţiei de Urmărire Penală din Parchetul General, iar cei 30 de procurori din Curţile de Apel vor selectaţi şi desemnaţi de Plenul CSM din cadrul Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel”, a declarat Cătălin Predoiu despre acest subiect delicat și aflat mereu în prim-planul interesului public.

După divorț, Cătălin Predoiu nu mai deține nimic, potrivit declarației de avere

În 2014, când se împliniseră 14 ani de la nunta cu Alina, cu care are doi copii, Cătălin Predoiu notase emoționat pe contul lui de Facebook. ”Arc peste timp…14 ani, la nunta noastră au cântat Proconsul; aseară, între cer și mare, concert #Proconsul …”Dacă cerul ar putea să te-aducă în viața mea, aș culege în palmă o stea să te am pe tine…”, scrisese actualul ministru.

Potrivit FANATIK, căsnicia nu a durat, însă, pentru că – începând cu 2016 – sunt trecute separate bunurile Alinei. Astfel, cele două terenuri din București și unul în Vălenii de Munte, trei apartamente în București și o casă de vacanță în Vălenii de Munte, plus o boxă și un loc de parcare nu mai apar în declarațiile din ultimii doi ani ale demnitarului.

Absolventă a Facultății de Drept, Alina Predoiu a lucrat o perioadă la o cunoscută firmă de avocatură, dar din 2011 a ales să-și deschidă o afacere. Astfel, Alina a absolvit Școala de Bijuterie Contemporană, devenind designer de bijuterii.

Fosta soție a lui Cătălin Predoiu are o afacere cu bijuterii

Alina, care după divorț a revenit la numele de fată, și-a lansat și o colecție de succes, intitulată “Bijuterii cu alint”. ”Sunt Alina și povestea mea începe cu o lume unicat, creată cu alint ca să aducă alint, lucrată cu suflet pentru a merge la suflet! Bijuteriile cu alint au prins viață în primăvara anului 2011, firesc și fantastic deopotrivă. Am început timid, dintr-o joacă, cu o schiță, două, trei desene, apoi o colecție de coliere.

Treptat, am urmat mai multe cursuri în cadrul Scolii Assamblage, apoi am vizitat câteva ediții ale unor târguri internaționale de accesorii, pietre prețioase și semiprețioase, bijuterii de autor; o etapă inedită și provocatoare în care au urmat argumente noi și puternice, suișuri și coborâșuri, o perioadă cu multe povești pe care am încercat să le cuprind în creațiile mele”, mărturisea fosta soție a lui Cătălin Predoiu, potrivit FANATIK.