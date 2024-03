Cătălin Predoiu, supărat de polițiștii care vin băuți la serviciu. „Este o stare pe care am preluat-o, nu o ocolesc, nu am băgat-o sub preş”

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a declarat, vineri, că dorește „creșterea integrității în funcția publică”, după depistarea mai multor cazuri de lucrători ai poliției care au venit la serviciu sub influența alcolului.

Alcoolul „știrbește” munca altora

Standardele de integritate scăzute, nerespectarea deontogiei profesionale reprezintă încă un neajuns în sistem, a spus Cătălin Predoiu, la sediul MAI, informând că se lucrează la întocmirea unui ghid deontologic pentru toate profesiile din acest sistem. Chiar dacă, a spus Predoiu, au existat un număr de câteva zeci de cazuri de polițiști care au venit sub influența alcoolului la muncă, aceasta e suficient ca munca altor zeci de mii de lucrători MAI să fie „știrbită”.

„Munca a zeci de mii de oameni, o muncă uneori eroică, vorbim de pompieri, vorbim de poliţişti, jandarmi, care contribuie la acest produs care înseamnă siguranţa cetăţeanului, munca a zeci de mii de oameni cu rezultate concrete în cifre la fel de precise şi de importante – capturi, percheziţii, reţineri de infractori, salvare de vieţi omeneşti, protecţie la migraţie ilegală ş.a.m.d. – este pusă în paranteză, uneori, în umbră, ştirbită de câţiva, mulţi, puţini, câţi sunt, care nu înţeleg că aceste profesii au un corp de conduită mult peste ceea ce se aşteaptă de la un om, să spunem un cetăţean, care nu le desfăşoară”, a spus Predoiu.

„Este o stare pe care n-am băgat-o sub preș”

„Este o stare pe care am preluat-o, pe care nu o ocolesc, nu am băgat-o sub preş, am adresat tuturor structurilor comandamentul de a creşte integritatea în funcţia publică. Am activat structuri în această direcţie, de la DGA până la DGPI, Corp de control, Corp de audit, fac periodic şedinţe online cu toată ţara, cu toate structurile, cu toate armele, fac săptămânal şedinţe cu şefii de structuri.

Și, între toate obiectivele discutate, creşterea integrităţii în funcţia publică şi deontologia profesională în toate profesiile din MAI este numărul unu, ca poziţie. Dacă 61 este o cifră mică sau mare la 140.000 de angajaţi e o chestiune relativă, pe care o apreciază fiecare. Pentru mine e o cifră mare”, a continuat ministrul, întrebat fiind de derapajele profesionale din cadrul MAI, scrie

„E un drum lung până la perfecțiune”

Cătălin Predoiu a mai precizat că vrea să ridice standardele conduitei profesionale ale angajaților MAI și în acest sens se va întocmi un ghid deontologic. „Sunt profesii deosebite, se cere o exigenţă deosebită, o integritate mult deasupra tuturor şi trebuie să te ridici mereu la înălţimea legii.

În orice instituţie e un drum lung până la perfecţiune, eu sunt conştient că avem probleme, dar vă asigur că nu trece o zi să nu insistăm pe această chestiune a integrităţii în funcţia publică. Construim un ghid deontologic pentru toate profesiile, discutăm cu specialişti, vrem să ridicăm standardele, dincolo de raportul GRECO, de condiţiile GRECO şi alte instrumente europene, care stabilesc aceste niveluri”, a spus ministrul.

Mesaj de Mărțișor

Totodată, de , ministrul a postat pe pagina sa un mesaj adresat femeilor din cadrul MAI. „1 martie este ziua în care, în mod special, ne adresăm colegelor noastre cu mesaje de felicitare și le oferim flori – simbol al Primăverii care începe.

Îmi face plăcere să urmez acest frumos obicei și adresez tuturor colegelor noastre, din Ministerul Afacerilor Interne, urările mele personale și instituționale de sănătate, bucurii și împliniri alături de familie și de cei dragi, respectul meu pentru profesionalismul și dedicarea demonstrate în profesii care sunt nu numai nobile, ci și foarte dificile!

Primăvara, anotimpul care înseamnă o nouă viață, care înseamnă înflorire, speranță, trebuie să ne dea o forță reînnoită, puterea de a duce spre mai bine națiunea și țara noastră.De Mărțișor, îi salut din inimă pe toți militarii și funcționarii MAI, familiile lor, în mod special pe toate colegele noastre, pe toți cetățenii români care își iubesc țara, care iubesc pacea, care iubesc frumusețea și noblețea caracterelor! La mulți ani!