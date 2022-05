Cătălin Scărlătescu a dat din casă. Cum l-a cucerit Doina Teodoru pe juratul Chefi la Cuțite: „Nu i-a luat prea mult”

Cătălin Scărlătescu a vorbit despre relația dintre el și Doina Teodoru. Cei doi sunt împreună de aproximativ un an, iar celebrul bucătar a dezvăluit că nu i-a fost deloc greu frumoasei șatene să îl cucerească. Mai mult, juratul Chefi la Cuțite a spus dacă au luat în calcul o eventuală căsătorie.

Cătălin Scărlătescu a făcut dezvăluiri despre relația cu Doina Teodoru. Cum a reușit să-l cucerească

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru și-au început povestea de iubire în urmă cu aproximativ un an, însă abia recent și-au asumat public relația. într-o ediție specială de Paște.

Cu toate că au preferat să păstreze discreția în ceea ce îi privește, îndrăgitul bucătar a acordat un interviu pentru , în care a vorbit despre partenera lui de viață. Cătălin Scărlătescu a recunoscut că nu obișnuiește să cumpere cadouri, mai ales că susține că nu se pricepe la bijuterii.

În acest context, juratul Chefi la Cuțite a vorbit și despre o eventuală cerere în căsătorie. Acesta a dezvăluit că nu obișnuiește să-și planifice viața în detaliu și că preferă să lase lucrurile să vină de la sine. În plus, Cătălin Scărlătescu consideră că într-o relație există lucruri care contează mai mult decât un act.

„La bijuterii nu mă pricep. Când o să vină momentul cu inelul, o-i găsi eu. Îmi vin idei pe parcurs. Încă nu am în plan.

Chestiile astea nu te gândești la ele. Cum faci? Îți pui ceasul să sune, la ora de, pe data de, mă însor? Nu merge. Sunt spontan.

Sinceritatea, în primul rând. Dacă ești sincer, dacă există respect, e și mai bine. Nu mai ai nevoie de nimic, dragostea vine de sus, te lovește”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu.

„Nu i-a luat prea mult”

În trecut, Cătălin Scărlătescu . Pentru sursa menționată anterior, îndrăgitul bucătar a dezvăluit că nu i-a fost deloc fostei concurente iUmor să-i câștige inima. Juratul chefi la cuțite se consideră un bărbat norocos, nu doar pentru că este iubit de frumoasa șatenă, ci și pentru că are o carieră de succes.

„Nu i-a luat prea mult. M-a luat pe sus. S-a întâmplat, pur și simplu. Ne-am văzut, ne-am plăcut. A trecut ceva timp de atunci, a trecut un an și ceva.

Tot timpul am fost iubit, am fost fericit. Rare sunt momentele în care sunt supărat. Mă vede Dumnezeu, mi-a dat de toate. Mi-a dat bucătărie, o meserie spectaculoasă. După ce am muncit de mi-a venit rău, mi-a dat și poezia cu televiziunea. E și mai frumos. Am tot ce îmi trebuie”, a declarat Cătălin Scărlătescu.