Cătălin Scărlătescu a fost mușcat de o insectă și a dezvoltat o infecție rară: ”A trebuit să merg cu cadrul”. Exclusiv

Începutul anului nu a fost unul ușor pentru Cătălin Scărlătescu, celebrul chef care face dezvăluiri incendiare!

Renumitul bucătar a avut probleme serioase de sănătate, după ce s-a întors dintr-o vacanță în străinătate. Scărlătescu a ajuns pe mână medicilor după ce a luat o infecție “ciudată” care i-a pus capac. A urmat un tratament riguros și s-a deplasat cu cadru timp de o lună. În plus, a slăbit și câteva kilograme bune.

Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre cum a ajuns la spital cu infecție

Recent, la evenimentul de lansare al noului show “Pe drumul gustului”, ce se va difuza începând cu 19 aprilie, pe VOYO, Cătălin Scărlătescu arăta bine, semn că și-a revenit cu sănătatea. El a vorbit despre noua emisiune pe care o realizează , dar și despre încercarea grea prin care a trecut.

“Cu greutatea, în momentul de față, sunt bine. Am avut o problemă de sănătate. Am fost într-o vacanță și am luat o infecție ciudată și am scăpat de câteva kilograme, dar a trebuit să merg cu cadru. S-a întâmplat în ianuarie”, a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru FANATIK.

Celebrul chef a fost mușcat de o insectă și s-a infectat. Timp de o lună a avut de tras din punct de vedere al sănătății și a umblat prin medici.

“M-a mușcat o scolopendră, ceva. Vreo lună de zile am tot tras”

“M-a mușcat o scolopendră, ceva. Vreo lună de zile am tot tras, dă-i injecții, dă-i pe dracu’. Dar sunt bine, viu, nevătămat și cu 9‑10 kilograme mai jos. Tot răul a fost spre bine”, spune cheful, fericit că se simte bine.

Culmea este că nu a fost singurul care a ajuns la spital după vacanță. Cătălin Scărlătescu a aflat că și alte persoane publice s-au confruntat cu probleme de sănătate, însă diferite.

“Mi s-a întâmplat și mie, și lui Seleși, și lui Selly și mai multora. Am fost separați, dar toți am ajuns la spital, în zona aia. Toți. Unul gastronomic, altul negastronomic, dar toți am ajuns la spitale. E ciudat”, a mai adăugat Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, show nou pe VOYO

Cheful ne-a povestit și despre , unde face echipă cu prietenii și colegii săi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Competiția culinară se petrece într-o călătorie savuroasă în țara noastră și dincolo de granițele ei, iar cei trei chefi sunt puși la încercare.

“Ne-am adunat să mâncăm, să bem ceva frumos, să vedem un filmuleț, să vedem o nouă emisiune nu gândită, ci jucată de noi, creată de noi. Născută din dorința noastră de a ne plimba și de a descoperi locuri, oameni, și mâncăruri frumoase.

Prima dată se alege șeful de echipă. În fiecare deplasare, unul e șef și ceilalți doi muncesc. Și ne bucurăm să mergem pe drumul gustului, căutăm niște rețete incredibile, găsim niște oameni spectaculoși, gustăm ce gătesc ei. După care noi trebuie să facem o replică la tot ce am văzut, simțit, mirosit, înțeles din zona respectivă. După care vin acei oameni spectaculoși, gustă din mâncare și unul câștigă”, a declarat Cătălin Scărlătescu, recent, pentru FANATIK.