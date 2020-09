Cătălin Scărlătescu are un talent de care sigur nu știai. L-a arătat în noul sezon Chef la cuțite

Toamna și-a intrat deja în drepturi și a adus odată cu ea noua grilă de programe a Antenei 1, din care nu lipsesc, însă, piesele de rezistență. Vorbim, bineînțeles și despre Chefi la cuțite, o emisiune care aproape că se identifică deja cu debutul unei săptămâni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nici nu poate fi altfel, în condițiile în care show-ul are toate „ingredientele” necesare: cei mai simpatici bucătari, preparate și concurenți dornici să demonstreze că merită să ocupe un loc în careul de ași al competiției. Dacă tot am pomenit de chefi, nu putem să trecem cu vederea nici talentele ascunse ale acestora.

Da, ați auzit foarte bine, iar cel care s-a hotărât să spargă gheața în prima ediție a noului sezon este nimeni altul decât Cătălin Scărlătescu. E adevărat că l-a „stimulat” puțin unul dintre concurenți, dar rezultatul a fost de excepție, așa că alte detalii nici nu mai contează.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chef Scărlătescu face spectacol la Chefi la cuțite. Interpretează impecabil arii de operă

Înainte să dea sentința cu privire la clătitele umplute cu pui și legume pe care Iulian Stănescu le-a servit șefilor, în speranța unui loc în etapa următoare, chefii l-au „descusut” pe concurent și astfel au aflat că acesta este cântăreț de operă.

Atât i-a trebuit lui Scărlătescu, că a și interpretat o celebră arie de operă, lăsându-și colegii muți de uimire. Și nu doar pe ei, pentru că, trebuie să recunoaștem, nu ți-e dat în fiecare zi să vezi un bucătar cu atâtea talente ascunse.

ADVERTISEMENT

„A murit Scărlătescu”, au glumit apoi Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, văzând că bunul lor prieten și coleg de platou a fost dat pe spate, la propriu, de momentul special al concurentului. Cât despre preparat, s-a dovedit la fel de savuros precum fragmentul muzical, așa că a fost premiat cu un cuțit.

A luptat din greu cu kilogramele în plus: „Eram foarte aproape de insulină, plus altele”

În momentul în care a intrat în showbiz, chef Scărlătescu avea peste 140 de kilograme și încerca din răsputeri să lupte atât cu kilogramele în plus, cât și cu problemele de sănătate care nu-i dădeau pace. Anii au trecut, ia maestrul bucătar a ieșit învingător, dar nu fără sacrificii. Potrivit spuselor sale, cel mai mare dușman al siluetei era pâinea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mi-au luat în emisiune glicemia, era foarte mare, undeva la 295. Am ajuns la medic și am făcut o serie de investigații. Eram foarte aproape de insulină, plus altele.

Luam în jur de 12 pastile pe zi, care erau pentru inimă și pentru articulații, de dureri. Acum iau doar mentosane.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lucrez atât cât trebuie, mă distrez când trebuie și cât trebuie, dorm cât trebuie și cât este necesar. Pancreasul este singurul organ care nu poate fi înlocuit, momentan nu am probleme, mă simt foarte bine”, a dezvăluit chef Scărlătescu într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă.