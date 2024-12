Cătălin Scărlătescu compară MasterChef cu o revoluție: “E primul megashow, ne-am întors să-l resuscităm”. A plecat de unul singur în Deltă. Exclusiv

Chef Cătălin Scărlătescu se pregătește să plece în vacanță după finala MasterChef 2024, sezonul cu numărul 9, de la Pro Tv. Cheful va reveni cu forțe proaspete, mai ales ca pentru sezonul ce urmează vrea să vadă mai multă competiție și mai puțină blândețe.

Miercuri seara, Pro Tv a fost lider de audiență cu finala MasterChef 2024, unde Georgiana Ene a câștigat trofeul și marele premiu de 75.000 de euro. Reporterii FANATIK cât și cu cei trei chefi, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

Chef Cătălin Scărlătescu, vacanță după finala MasterChef 2024: Delta și Filipine

Chef Scărlătescu ne-a dezvăluit că în acest sezon al show-ului culinar care tocmai s-a încheiat a fost cam blând cu concurenții. La următorul își dorește să schimbe puțin tactica. Până atunci însă, el se bucură de o mică perioadă de relaxare, de sărbători și de o vacanță.

Cum a fost acest prim sezon după reîntoarcerea la Pro Tv?

După spectaculoasa reîntoarcere, a fost un sezon puțin cam blând.

Mi se pare că eu am fost blând, ei au fost blânzi, a fost așa o specie de prietenie exagerată în platou, că prea au fost prieteni, și-au dat sfaturi unul altuia. Mă așteptam să fie mai multă competiție între ei, dar a devenit o competiție între frați.

Înseamnă că sezonul următor va fi mai dur, să spunem?

Ei și-au dat seama târziu că deja unii dintre ei au plecat acasă și mai spre sfârșit a început să apară și competiția foarte, foarte, foarte acerbă între ei. Dar la început o luau în prietenie.

Cât de greu ați stabilit cine merită ?

N-a fost greu. Nu știu ce ați văzut voi ochiul vostru liber, dar eu vă spun că ce am văzut noi cu ochiul nostru liber, a fost unanimitate.

Nici nu mai trebuie să mai vorbim, nici nu mai trebuie să ne mai uităm unul în ochii altuia, pentru că deja noi avem o istorie, gătim și stăm, și jurizăm farfurii de parcă din toate timpurile. Pare așa că n-a mai fost nimeni și pare că va fi atât de greu să se nască cineva după noi, să murim noi ca să mai apară alții (râde – n.r. ).

“Să rămână doar între noi, să nu dai la ziar treaba asta. Dacă dai cu pietre, pietre primești”

Petre Catană, concurentul care v-a gătit pietre, este puțin ofticat că n-a ajuns în final…

Acum să rămână doar între noi, deci să nu dai la ziar treaba asta. Dacă dai cu pietre, pietre primești (râde – n.r. )

Nu. Glumesc. Farfuria lui de prezentare a fost o farfurie spectaculoasă, chiar a atras atenția.

Pe parcurs s-a tot chinuit, săracul copil, dar la un moment dat, în momentul în care te chinui, te chinui, la un moment dat te împotmolești. El a uitat să se joace. El a uitat să gătească, el s-a gândit mult prea mult la farfurie și la final nu și-a dat drumul la creație. A fost foarte, foarte închis în ideea lui de a face ceva bine și în momentul în care tu te chinui să faci bine, nu-ți iese. Binele nu este din chin.

Chef Cătălin Scărlătescu, după finala MasterChef 2024: “Plec singur în Deltă, 4 zile, la pește, apoi merg cu Doina în Filipine”

Ce urmează pentru tine în această perioadă, după finala MasterChef 2024?

De Crăciun nu stau acasă. Eu am terminat finala și mâine (joi – n.r. ) am plecat în Deltă, 4 zile, la pește. După care mă întorc și am plecat în altă Deltă. Acum plec singur că Doina mai are două piese de jucat. Apoi plecăm în Filipine.

În Filipine de Revelion?

Asta nu știu, nu mă întreba că nu știu. Ea se ocupă de tot, eu sunt Gică Troler. Ea să aleagă, ce mă interesează pe mine? Eu sunt cu trolerul, ea e cu rucsacul. I-am zis mie să îmi dea apă și plajă și nu mai vreau nimic.

În ultimii 2‑3 ani am tot nimerit în vacanță cu Cosmin Seleși. Și la un moment dat, îi vedeam pe Seleși, pe Doina și încă un prieten că tot chicoteau.

Și zic “Ce mama naibii faceți voi acolo? “. Și zice “Tu nu ți-ai dat seama, dar noi acum, de câte ori am mers cu voi în vacanță (că ne-am nimerit, nu ne-am vorbit niciodată, ne-am întâlnit prin vacanțe în aceleași insule), făceam pariuri”. Spuneau ” Uite, mergem în următoarea insulă și hai să vedem cât îi ia lui Scărlătescu să intre în bucătărie”. Și i-am întrebat când a fost cea mai lungă perioadă. Și mi-au spus “Cel mai mult ți-a luat o zi și un pic și cel mai cel puțin 6 minute”.

Nu pot să stau liniștit și cred că nici nu-mi doresc. Bucătăria e viața mea. Asta am făcut toată viața mea. E ca și cum ai pune un pește să stea pe mal și să se uite la alți pești în apă.

“MasterChef este primul show, mega show, care a schimbat multe în gastronomia și în bucătăria românească”

Au început și înscrierile pentru următorul sezon, din 2025.

Doamne ajută să se înscrie, și Sfântul Petru, și Sfântul Ion, să vină toți sfinții, să vină aici.

Ce ai vrea să vezi în sezonul următor?

Aș vrea să văd cu adevărat o competiție. Noi ne-am întors toți trei la MasterChef ca să îl resuscităm pentru că este piatra de căpătâi. Acesta este primul show, mega show, care a schimbat multe în gastronomia și în bucătăria românească.

Și mai multe în bucătăria și gastronomia voastră și a noastră de acasă. Gândește-te că datorită nouă a apărut platingul și cu MasterChef a început tot. După Revoluție, Masterchef a fost, cumva, revoluția în bucătăriile noastre de acasă.