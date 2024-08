Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre nunta cu Doina Teodoru: “Deocamdată, este de bine”

Cătălin Scărlătescu a oferit detalii despre nunta cu Doina Teodoru. Cei doi sunt împreună de trei ani și se bucură de o relație fericită. Juratul de la MaterChef a fost în mai multe vacanțe alături de parteneră.

Cătălin Scărlătescu a făcut dezvăluiri despre nunta cu Doina Teodoru

Vara aceasta, Cătălin Scărlătescu a fost plecat în mai multe vacanțe alături de . Amândoi sunt pasionați de călătorii.

Cei doi își organizează împreună vacanțele, iar juratul de la MasterChef România își dorește să meargă în Australia, țară pe care nu a mai vizitat-o până acum.

“Vara aceasta, Doina m-a ținut numai în vacanțe! Peste tot am mers! Am fost în Grecia, Albania, Serbia, Franța! Am fost în vacanțe culinare. Acum și Doina face vacanțe culinare.

Eu rămân plimbărețul suprem, pentru că am peste 50 de țări văzute. Mă plimb de mic! După ce terminam proiectul, aș vrea în Australia! N-am fost și vreau. Împreună organizăm vacanțele, este o muncă de echipă”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru .

Întrebat u, Cătălin Scărlătescu a spus că acest lucru se va întâmpla, în cele din urmă. Cei doi nu se grăbesc și fac lucrurile în ritmul lor, iar iubita lui nu pune presiune pe el.

Totodată, juratul de la MasterChef a recunoscut că nu este totul roz în relație. Între el și parteneră mai apar conflicte, dar este important să existe calm și respect pentru a rezolva orice problemă.

“O să auziți și clopote de nuntă! Deocamdată, este de bine! Doina este o femeie foarte inteligentă. Femeile inteligente știu să facă totul altfel. Doar alea neinteligente pun presiune, hai, hai, hai!

Eu sunt un băiețaș asumat, mi-am văzut de relație. De trei ani de zile, sunt bobocel, cumințel, îmi văd de viața mea privată, de colegi. Mai există și nervi în relație, dar calmul și respectul fac absolut tot”, a mai spus bucătarul pentru sursa menționată.

Din această toamnă, chef Cătălin Scătlătescu va putea fi văzut la Pro TV, alături de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Cei trei chefi au revenit la postul care i-a făcut cunoscuți în urmă cu mai bine de 10 ani și vor juriza preparate culinare la MasterChef.