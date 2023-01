Cătălin Scărlătescu, enervat la culme de o echipă de la America Express: “Mi s-a părut o totală lipsă de respect”

Cătălin Scărlătescu s-a enervat la culme la America Express, din cauza unei echipe. Bucătarul a fost foarte deranjat de comportamentul pe care l-au avut doi concurenți.

Cătălin Scărlătescu s-a enervat la culme din cauza unei echipe de la America Express

a fost enervat de echipa formată din Pufeh și Bruja. Cei doi au ajuns prea târziu la locul de întâlnire cu Irina Fodor, lucru care l-a scos din sărite pe îndrăgitul bucătar.

Cătălin Scărlătescu a spus că cei doi au dat dovadă de lipsă de respect după ce au ajuns atât de târziu. Din cauza lor, prezentatoarea emisiunii și restul echipelor au așteptat mai mult decât de obicei.

“Se dau ei jos, liniștiți, ca și cum nu se întâmplase nimic. Mi s-a părut așa, o totală lipsă de respect. Li s-a rupt de noi total.

Noi eram toți așa, cameramani, concurenți, reporteri, vreo 80 și ceva de proști. Au apărut ăștia doi așa, două franzeluțe.”, a spus juratul emisiunii culinare de la Antena 1, la America Express, potrivit .

De altfel, și celelalte echipe au fost foarte deranjate de comportamentul echipei formată din Pufeh și Bruja.

Echipele Cătălin Bordea și Nelu Cortea, precum și Andreea Bălan și Andreea Antonescu au considerat comportamentul rivalilor lor lipsit de respect.

Afară era foarte cald, iar razele soarelui îi oboseau pe concurenți, așa că așteptarea a fost cireașa de pe tort.

În plus, atunci când au ajuns la locul de întâlnire cu prezentatoarea emisiunii și cu restul echipelor, Bruja și Pufeh au uitat să atingă steagul, lucru care trebuia făcut de toată lumea.

Cătălin Scărlătescu a avut nevoie de medic la America Express

Renumitul bucătar a fost afectat de oboseală la America Express. Din acest motiv, .

În timp ce el și Doina Teodoru căutau cazare, Cătălin Scărlătescu a simțit că nu mai poate și a așteptat sosirea medicului.

“Ne urmărea trajineras. Am mers cu trajineras. Am făcut prima la dreapta, am intrat într-o curte. Ne-a băgat în casă, mare, cu o boltă.

I-am zis să ne lase pe canapele, eu deja nu mai puteam. Așteptam să vină medicul, că eram terminat.”, a spus bucătarul.

Cătălin Scărlătescu a început să aibă dureri de pancreas și a simțit că îi “vâjâie” capul. Durerile erau foarte mari, iar bucătarul a crezut că nu va mai scăpa de acolo cu viață.