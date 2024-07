Cătălin Scărlătescu îi dă replica lui Florin Dumitrescu, după ce a spus despre el că dă foc la tot ce apucă: „S-a uitat la alt film”

Cătălin Scărlătescu a aflat cum îl vede cu adevărat Florin Dumitrescu și vine cu o replică pe măsură pentru colegul și prietenul său. În exclusivitate pentru FANATIK, Scărlătescu îl cam contrazice pe Florin în legătură cu caracterizarea pe care i-a făcut-o.

Cătălin Scărlătescu a aflat cum îl vede Florin Dumitrescu și-l contrazice: „Poate s-a uitat la alt film”

Florin Dumitrescu a spus ce consideră special la fiecare din prietenii și colegii săi de la pentru FANATIK, de curând. Dacă despre ne-a mărturisit că e un tovarăș bun la drum pentru că face totul extrem de calculat, Scărlătescu este la polul opus.

ADVERTISEMENT

Ne-a zis despre că are tendința să dea pârjol în jur și abia după aceea să se gândească la consecințe, însă de fiecare dată reușește să iasă din orice situație, să zicem, buclucașă.

„Sorin e un băiat foarte calculat. Cu Sorin e foarte bine să mergi la drum. Își calculează foarte clar pașii. Nu face pași în plus și nu face pași în minus. E bine să ai un prieten de genul ăsta. Cătălin e la polul opus. Ar fi în stare să pârjolească tot în jurul lui și după aceea să se gândească ”Oare e bine ce am făcut?”, dar de cele mai multe ori, Cătălin aterizează în picioare. E foarte bine să ai prieteni de genul ăsta, și mai ales parteneri de genul ăsta”, sunt cuvintele exacte rostite de Florin Dumitrescu.

ADVERTISEMENT

Cătălin Scărlătescu a aflat de vorbele colegului său de emisiune și vine cu replica! „Nu știu, poate s-a uitat la alt film, dar dacă așa vede el, așa o fi, cu pârjol!”, este reacția lui Cătălin Scărlătescu, pentru FANATIK.

„Am avut momente în care am greșit”

Cât despre faptul că pică mereu în picioare, alt lucru pe care Dumitrescu l-a remarcat la adresa lui, Scărlătescu a zis că nici asta nu e adevărat. A recunoscut că, până și ca bucătar profesionist, nu-i ies chiar toate mereu.

ADVERTISEMENT

„Nu neapărat! Am avut momente în care nu am căzut în picioare. Am avut momente în care am greșit, dar numai cine nu muncește, nu greșește! Este foarte simplu”, a completat Cătălin Scărlătescu referitor la cele spuse de Dumitrescu despre el.

Motivul pentru care Scărlătescu evită cu orice preț clătitele: „De ce am nevoie de un aluat din ăsta?”

În continuare, Cătălin Scărlătescu ne-a vorbit și despre desertul pe care foarte mulți români îl adoră, dar față de care va fi destul de reticent în noul sezon MasterChef. Bucătarul, așa cum fanii lui știu, nu prea suportă clătitele, iar FANATIK a aflat de ce are o ”adversitate” față de ele.

ADVERTISEMENT

Scărlătescu ne spusese în urmă cu câteva zile că există bucătării care îl plictisesc, dar și specialități care sunt pe gustul său. Cu privire la clătite, juratul de la MasterChef face acum niște precizări importante: „Chiar și în momentele alea când vin oamenii și-mi aduc clătite sunt deschis… Eu și cu clătita nu suntem prieteni. Asta nu înseamnă că trebuie să dispară clătitele. Nu am de ce să gust din clătite. Nu e o adversitate. Îți spun doar atât. Aluatul de la clătită nu este nici copt, nici prăjit.

Nu e în niciun fel, e o chestie semi-crudă. Dacă o mesteci așa mult, o să iasă o pastă. Chestia aia intră, dar iese și foarte greu. De ce am nevoie de un aluat din ăsta? Să îmi acopere ce? O dulceață bună sau o ciocolată sau orice, nu știu, înghețată? N-am nevoie de acel aluat ca să mănânc celelalte”.