Cătălin Scărlătescu, mai sincer ca niciodată. A vorbit despre viața sa sentimentală și relația cu Gina Pistol

Cătălin Scărlătescu, unul din cei mai apreciați bucătari de la Chefi la cuțite, a vorbit despre viața sa amoroasă, dezvăluind care sunt lucrurile pe care le-a făcut greșit în relațiile sale și din ce cauză unele nu au durat pe cât s-ar fi așteptat.

Cătălin Scărlătescu, despre viața sentimentală

Chef-ul a mai spus și ce fel de relație are cu Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii la care lucrează la Antena 1, iar cuvintele au fost unele care cu siguranță au emoționat-o pe iubita lui Smiley.

Cătălin este în continuare burlac și, deși are mare succes la femei, nu a reușit până acum să găsească acea doamnă sau domnișoară cu care să fie într-o relație stabilă. Motivele le-a dezvăluit chiar el.

„Am avut o perioadă când aveam impresia că le știu pe toate, eram foarte orgolios și am avut de pierdut. Am citit zilele astea o treabă care mi-a plăcut: „Your ego is not your amigo!. Am înțeles că, dacă nu te bazezi pe oamenii din jurul tău, dacă nu comunici cu ei, ești un suflet pierdut.

Relația cu Gina Pistol, una cu totul specială

În general, miros dezamăgirile de la distanță și încerc să fug de ele. Dacă nu-mi reușește, mă uit la partea plină a paharului și mă gândesc ce aș putea să învăț din ceea ce mi s-a întâmplat”, a declarat Scărlătescu pentru revista Viva!.

Chef-ul Antenei 1 a vorbit și despre relația cu Gina Pistol, de care este foarte apropiat nu doar în emisiunea unde colaborează cei doi, ci și în afara platoului. Despre iubita lui Smiley a spus că îl leagă o frumoasă prietenie.

„Gina este una dintre cele mai prețioase domnișoare pe care le cunosc, e o persoană specială și o prietenă foarte dragă”, a spus acesta.

Cătălin Scărlătescu este unul din cei trei bucătari de la „Chefi la cuțite”, unde face echipă alături de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Este și un om de afaceri descurcăreț, având în restaurant în București care livrează mâncare la domiciliu.

